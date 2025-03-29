四旬期週五第二場默想：天主的愛並不強求於人

教宗府講道神師帕索里尼神父3月28日在梵蒂岡保祿六世大廳帶領了四旬期週五的第二場默想，談論「聖神內的自由」。他強調，基督是全然的自由，因為祂從不強求於任何人，而是以真理和愛拯救世界。

（梵蒂岡新聞網）「聖神內的自由」是教宗府講道神師帕索里尼神父3月28日在四旬期週五第二場默想中省思的主題。他從耶穌公開生活的幾個事跡出發，闡述了祂全然的自由和拯救世界的方式。

不要立刻投以信任

帕索里尼神父談論了天主子耶穌的三大教導，即：不要立刻投以信任，要懂得讓人失望，以及不要強求於人。

談到第一點、不要立刻投以信任，教宗府講道神師引述了一段福音事跡（若二23-25）：耶穌雖然在耶路撒冷受到許多人的讚賞，但祂卻不信任他們，因為「祂認識在人心裡有什麼」。

帕索里尼神父由此提到當今世界的個人主義、攀比競爭，以及總是想要被人欣賞的需求。他表示，耶穌遠離的正是這種快速且膚淺的認可，因為祂深知人心，儘管天主聖神寄居在人心中，並對人的心靈說話，但人心是極度脆弱的、容易被操弄，而且人心善變又膽怯。

耶穌善師期待人作出更有意識、更成熟的回應。簡單來說，這成長並非機械性的發展進程，而是要有審時度勢的能力，懂得處理各種複雜的關係。這是因為所有重要的事都需要時間、耐心、承諾和付出。耶穌雖然看起來冷淡地遠離人群，實際上是深懷智慧，尊重自己也尊重他人。

懂得讓人失望

基督給我們的第二個教導是要學會讓人失望。為了分析這點，帕索里尼神父引用福音中客納罕婦人求主治癒她女兒的事跡（參閱：瑪十五23-24）。那時候，耶穌「一句話也沒有回答她」，連同情的目光也沒有。

教宗府講道神師解釋道，面對苦難，耶穌表現得很無情，因為祂並不以救世主自居，不藉以覺得自己很重要，而且祂不怕在他人眼中顯得無足輕重。隨後，在客納罕婦人的堅持下，耶穌承認她的大信德：這份信德期盼事情能往最好的方向改變。因此，耶穌表面的冷漠其實是一種教育，它讓人心中的信任得以浮現出來。

希望帶來平安

基督的第三個教導是祂能與人們的意見保持距離。《若望福音》記載的增餅奇跡便是一個例子（六14）：現場眾人開始興奮躁動時，耶穌獨自退避一旁。

帕索里尼神父指出，這是因為耶穌明白人心的脆弱。耶穌回到門徒中間時，門徒們已經陷入困境，遭受暴風雨的打擊。教宗府講道神師闡明，這場風雨象徵了人的一切恐懼，以及人辨認不出那暗藏在脆弱內的力量。然而，即使在最黑暗的夜裡，耶穌依然是從不叫人蒙羞的希望：祂平息風浪，帶來平安。

教宗府講道神師最後總結道，上主並未強求祂的子女隨時準備好承行祂的旨意；相反地，祂擔心兒女們無法自由地表現各自的感受，被禁錮在無用的自滿裡，淪為自己和他人期許的奴隸。

我們應當有勇氣真誠地表達自己的願望，向更偉大的生命敞開，走近天主的國，因為真理和愛不需要強求於人，而是等待事物自由地成熟。這就是基督拯救世界的方法。

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