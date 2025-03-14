3月14日起，每晚7點30在聖伯多祿廣場為教宗誦念《玫瑰經》

隨著聖座部會首長四旬期避靜神工的結束，為教宗方濟各健康祈禱的誦念《玫瑰經》活動於3月14日重新回到聖伯多祿廣場舉行。

（梵蒂岡新聞網）3月14日，為教宗方濟各健康祈禱的誦念《玫瑰經》活動在聖座國務卿帕羅林樞機和羅馬教區的組織下，重新回到聖伯多祿廣場舉行。每晚7點30分，在羅馬的樞機、主教和聖座部會的成員將參與祈禱，所有願意參與的信友皆可前來同聲祈禱。人們還可通過梵蒂岡新聞網的社交網絡、梵蒂岡電臺收听收看活動直播。

聖座新聞室宣佈，3月14日傍晚的誦念《玫瑰經》祈禱活動由聖座傳播部負責，聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）博士和秘書長魯伊斯（Lucio Adrian Ruiz）蒙席共同主持。

為教宗祈禱的誦念《玫瑰經》活動於2月24日開始，到3月8日每晚9點都在聖伯多祿廣場舉行。由於聖座部會首長舉行一年一度的四旬期避靜神工，也就是在3月9日至13日，祈禱活動移至每天下午6點在保祿六世大廳內，在教宗府講道神師帕索里尼（Roberto Pasolini）神父帶領的默想和晚禱結束後舉行。

在為教宗祈禱的誦念《玫瑰經》活動中，每晚都聚集了許多神父、修士、修女，及家庭、普通市民和遊客，他們手持點燃的蠟燭，表達出對仍在傑梅利綜合醫院住院治療的教宗方濟各的支持與愛戴之情。

3月6日，教宗在醫院錄製了一段音頻表達謝意：“我衷心地感謝你們為我的健康祈禱，願天主降福你們”。

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