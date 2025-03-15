3月14日傍晚，聖座傳播部主持誦念《玫瑰經》祈禱活動

3月14日傍晚，為教宗方濟各的康復誦念玫瑰經祈禱活動，再次在聖伯多祿廣場举行。本次活動由聖座傳播部主持，該部秘書長魯伊斯蒙席帶領祈禱。

（梵蒂岡新聞）四旬期第二週星期五，即3月14日傍晚，為教宗方濟各的康復誦念玫瑰經祈禱活動，再次回到了聖伯多祿廣場。當天的祈禱活動由聖座傳播部主持，該部秘書長魯伊斯蒙席（Lucio Adrian Ruiz）帶領聚集在廣場上的信友們，在“教會之母”聖母像前誦念玫瑰經。

魯伊斯蒙席在致辭中，回顧了2020年3月27日疫情期間，教宗方濟各在雨中獨自來到聖伯多祿大殿前，為飽受痛苦的人類祈求天主垂憐，並邀請天主子民同聲祈禱。

蒙席重述教宗當時的話語：“我們擁有一個船錨：在祂的十字架上，我們獲得救恩。我們擁有一個船舵：在祂的十字架上，我們獲得救贖。我們擁有一個盼望：在祂的十字架上，我們獲得痊癒並得到擁抱；如此一來，沒有任何事或任何人能使我們與祂救贖的愛相隔絕。擁抱上主，方能擁抱希望，因為有祂在船上，我們就不會沉沒。”

隨後，蒙席帶領在場的信友誦念痛苦五端玫瑰經。參加祈禱活動的有在羅馬的樞機、主教、聖座部會的神長、司鐸、男女會士，以及在聖座和羅馬教區工作的職員。大批信友也參加了這次祈禱活動。

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