四旬期避靜第二場默想：進入永生的標準是活出毫無算計的愛

本新聞網報道了教宗府講道神師帕索里尼神父在保祿六世大廳帶領的四旬期避靜第二場默想。他談論了進入天國的標準，強調這不取決於道德表現，而是對他人的愛。

（梵蒂岡新聞網）《瑪竇福音》中最後審判的比喻通常被詮釋為敦促眾人行愛德的呼籲。然而，更仔細地加以分析，會發現一個出人意料的願景：這並非傳統意義上的審判，卻展現出人人早已活出的事實。教宗府講道神師帕索里尼神父3月10日週一上午在梵蒂岡保祿六世大廳帶領今年四旬期避靜第二場默想，提出了這個重點。

他指出，進天國的標準絕非歸屬於宗教團體的身份，而是對最小的弟兄姊妹的具體關愛。換句話說，基督徒的首要責任不僅是自己行善而已，並且也能幫助他人行善。

此外，這個比喻也顛覆了眾人對審判的概念：面對君王的話語，義人和惡人都顯得訝異。依照君王所言，他們所行的善是在不知不覺的情況下自然做出的。這使人明白，進入永生並不取決於一個人的道德表現，而是他毫無算計地活出愛的能力。

《天主教教理》表明，在時期的終結，天國將達到圓滿，使人類和宇宙都得以轉化，成為「新天新地」（《天主教教理》，1042號至1044號）。這份希望扎根於基督的許諾，祂此刻就在召叫我們活出這個願景，不為自己的表現而焦慮，卻對天主有信心，相信天主會依照最初的愛的計劃來改變世人，即按照祂的肖像和模樣受造的人類。

耶穌宣布，永生不是將來遙不可及的事，卻是所有聽從祂話語並相信天父的人早就垂手可得的狀態（若五24）。福音讓我們認識到永生已經開始：它體現在我們現在的生活和愛的方式中，並向天主帶來轉變的臨在敞開我們的心扉。最後審判時真正的驚喜將是發現天主對我們只有一個期盼，也就是盼望我們完全承認彼此都是祂的兒女，而且已經沉浸在祂的永恆之中了。

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