在外交手段窒礙難行的世界，重新武裝能否保證安全

歐盟推出「重新武裝歐洲」計劃，預計要花費8千億歐元在歐洲軍備上。聖座傳播部編輯主任托爾涅利為此撰文問道：這真的能保障我們的安全嗎？

（梵蒂岡新聞網）歐盟委員會日前宣布要推動「重新武裝歐洲」計劃，動用8千億歐元來防禦歐盟。為此，聖座傳播部編輯主任托爾涅利撰寫評論文章，稱此計劃令人想起近代歷史上充滿「害怕與恐懼」的悲慘時刻。

托爾涅利表示，「歐洲最近三年不幸地展現出它也無法在外交方面採取措施、發揮創意。它似乎只能為烏克蘭提供武器，卻無法提出並繼續一些具體的談判之路來終止流血衝突」。現在歐洲「沿著世界其它強權的類似行動軌跡，準備要投資高達8千億歐元的鉅額在軍備上」。

托爾涅利沉痛地指出，歐洲「沒有把這筆經費投資在根除貧困上，或是資助一些能改善生活條件的項目上」，以免百姓為了逃離暴力和悲慘處境而遠走他鄉。歐洲也沒有把這些錢用來「提升福利、教育和學校」，確保在科技的發展下人們能享有「充滿人性的未來」，或者用來扶助年長者。

歐洲投資這筆錢，是為了「讓死亡販子把口袋塞得鼓鼓的，儘管今天歐盟國家的軍事支出早已超過俄羅斯聯邦的軍費」。托爾涅利問道：「為了確保舊大陸和全世界將來的和平與繁榮，這真的是該走的路嗎？軍備競賽確實能帶給我們保障嗎？這的確是重新找到我們根基和價值的關鍵嗎？」

此外，聖座傳播部編輯主任也重提教宗方濟各在禧年的一項建議，也就是把用於軍費的錢拿來建立一個世界基金，以達成剷除飢餓的目標，並促進全球的可持續發展。

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