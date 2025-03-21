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Il presidente Sergio Mattarella con il cardinale Parolin, segretario di Stato, e i cardinali italiani di nuova nomina Il presidente Sergio Mattarella con il cardinale Parolin, segretario di Stato, e i cardinali italiani di nuova nomina   (ANSA)
梵蒂岡
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意大利總統馬塔雷拉接見意大利新任樞機

去年12月7日樞密會議中擢升的樞機，在聖座國務卿帕羅林樞機、聖座駐意大利和聖馬力諾大使拉伊奇總主教，以及意大利駐聖座大使迪尼托的陪同下，在總統府共進早餐。

（梵蒂岡新聞網）意大利共和國總統馬塔雷拉在總統府舉行傳統早餐會，以祝賀去年12月7日在樞密會議中被任命為樞機的意大利新樞機。

這五位新樞機分別是：聖座大使阿切爾比（Angelo Acerbi）樞機、都靈總主教雷波萊（Roberto Repole）樞機、教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機、聖座促進人類整體發展部副秘書長巴喬（Fabio Baggio）樞機，以及那不勒斯總主教巴塔利亞（Domenico Battaglia）樞機。

聖座國務卿帕羅林樞機、聖座駐意大利大使拉伊奇（Petar Rajič）總主教，以及意大利駐聖座大使迪尼托（Francesco Di Nitto）陪同在場，共同出席早餐會。

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2025 Mar 21, 10:21
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