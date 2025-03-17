四旬期避靜第七場默想：即使要承受永生，也終將一死

教宗府講道神師帕索里尼神父在聖座四旬期避靜的第七場默想中省思了當代社會如何遠離死亡的概念，但道成肉身卻是天主愛我們到底的記號。

（梵蒂岡新聞網）在科技進步與安逸生活的助長下，我們的時代出現一種誤以為自己會不死不滅的幻覺，對人的限度視而不見。有時候，即使是教會也會疲於為天國作出可信的見證。教宗府講道神師帕索里尼神父3月12日下午在聖座部會首長今年四旬期避靜的第七場默想中談論了這點。

帕索里尼神父指出，忽視人終將一死的這種心態體現在我們無法心平氣和地在等待中生活，而是執著於參加過多的活動，以及在現實生活的催迫下保持在諸多方面的參與。對死亡的恐懼令人難以作出長久的抉擇，而且不實踐那些已經作了的決定，認為隨時都還能予以撤回。

以前，有些儀式和話語幫助人們懷著勇氣面對死亡的過渡階段，並且明白其意義；當今社會卻將這些儀式和話語抹滅了。如今，死亡經常縮減成媒體表演或醫學技術議題。這種遠離死亡的概念妨礙人們更深入地理解生命的真諦和基督徒望德的意義。亞西西的聖方濟各稱呼死亡為「姐妹」：這意味著接受人的限度，並視之為通往永生的途徑。

罪過通常源自於那逃離生活不穩定性的誘惑。然而，它真正的解藥是具體且深刻地活出的愛。聖若望宗徒的話是一項明證：「我們知道，我們已經出死入生了，因為我們愛弟兄們。」（若壹三14）愛到底的意義在於接納限度，並將它變成一個毫無保留奉獻自己的機會。

基督並未取消死亡，而是從死者中復活。道成肉身是天主參與我們生命的愛的舉動。《馬爾谷福音》強調，天主透過十字苦架拯救世人，向我們揭示了即使我們要承受永生，我們依然終將一死。

聖保祿宗徒告誡迦拉達人，切莫回到一種基於恐懼和法律的信仰，卻要對天主白白賜下的恩典常懷信心。聖若望敦促人們分辨善神和惡神，承認道成肉身是腳踏實地生活的具體方式。天主子降生成人的奧蹟要求我們堅定不移，相信現實縱然有其困難，卻是天國的所在之地。活出天主兒女的身份、把彼此看作弟兄姊妹，這是每天都要作出的選擇。再者，我們應當確信，愛到底不光是可能實現的，而且多個世代的男女早就已經為此作出見證。我們也能用我們的生命高唱這首愛之歌。

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