四旬期第五場默想：永生不僅是未來的獎賞，更是當下的抉擇
（梵蒂岡新聞網）在我們的信仰旅程中，真正的挑戰不僅是跨越死亡，更在於意識到永生早已開始。我們常陷入一種錯覺，認為世上只有兩類人：生者與死者。然而，《若望福音》借著拉匝祿的復活，挑戰了這一觀點：真正的死人不僅是那些停止呼吸的人，也包括那些被恐懼、羞恥和控制所束縛的人。拉匝祿被裹屍布束縛，行動受限，他象徵著每一個被僵化的期待和世俗框架所禁錮、因而失去內在自由的我們。
瑪爾大與瑪利亞在兄弟去世後，流露出一種受限的信德：“主！若是你在這裡，我的兄弟決不會死！”（若十一21）。這種心態反映了一種對天主的片面理解，認為祂應當隨時介入，免除我們的痛苦。然而，耶穌不是來消除苦難的，而是來將其轉化的：“我就是復活，就是生命”（若十一25）。因此，真正的問題不在於我們是否會死，而在於我們是否真正地活著，信靠基督和祂的話語。
這一信仰的挑戰同樣體現在患血漏的婦人身上。這位受病痛折磨十二年的婦人，不顧一切，敢於觸摸耶穌的衣襟，渴望痊癒（谷五25-34）。她的處境象徵著全人類：我們尋求醫治、渴望生命，然而，往往依賴虛假的偶像，卻最終感到空虛。唯有與基督的接觸，才能帶來真正的治癒，這種治癒不僅是身體上的，也是心靈上的——使人能夠信賴，並感受到被接納。
耶穌對那婦人說：“女兒，你的信德救了你”（谷五34），表明救恩並非天主自外而來的干預，而是人願意向天主的臨在敞開心扉。同樣，這一原則也適用於告解聖事及一切和好經驗：僅僅履行外在的形式並不足夠，更重要的是，我們的內心必須重新找回對天主的信賴，因為祂真正希望我們活著。
拉匝祿的復活和患血漏婦人的治癒向我們提出一個根本的問題：我們是等待終結的垂死之人，還是已經開始體驗復活的活人？永生不僅僅是未來的獎賞，而是我們可以在當下就作出的抉擇——活出自由和希望，信賴那召叫我們度圓滿生命的天主。
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