帕羅林樞機：人道法不再受到尊重，應尋求對話與和平之路

聖座國務卿對“系統性違反國際法的行為”表示擔憂：對平民的轟炸以及對人道工作者的殺害，都是違反人道法的行為。教宗方濟各在三鐘經祈禱中發出呼籲，敦促“停止”暴力。關於教宗健康狀況：目前正在休息，辦公室工作照常進行。

（梵蒂岡新聞網）“我們對系統性違反國際法的行為感到極度擔憂。”聖座國務卿帕羅林樞機代表聖座表達關切，指出世界各地衝突“重燃”或“持續”，尤其是近日在加沙地帶發生的戰事，教宗方濟各也在昨天的三鐘經講話中對此予以譴責。

在教宗方濟各發表講話後，以色列駐聖座大使館在其X官方賬號上作出回應，稱其行動符合國際法。聖座國務卿帕羅林樞機3月24日在一場學術會議的間隙接受記者提問，強調教宗呼籲“停止衝突，尋求對話與和平之路”。樞機表示，“我們最近與紅十字會有過交流，他們也處於極為艱難的處境。對平民的轟炸、對人道工作者的殺害，這些都是完全違反人道主義法的行為，而當下，人道法已不再受到尊重，這是我們這個時代的一重大局限。”

教宗的健康狀況

在被問及教宗方濟各的健康狀況時，帕羅林樞機表示，教宗“現在需要靜養康復”和“保持安靜”。關於教宗的公開行程、各類接見及禮儀活動是否將有所調整，目前仍言之過早。樞機解釋說，“辦公室的日常事務將照常進行，現階段僅會向教宗呈報最重要的事項，那些必須由他作出決策的問題，以免使他過於疲勞。隨著他逐步康復，日程安排也會逐步恢復正常。”

長壽與人的尊嚴

帕羅林樞機3月24日在羅馬奧斯定教父學院參加的峰會，由宗座生命科學院主辦，主題為"梵蒂岡長壽峰會：挑戰時間之鐘"。樞機在發言中指出，“長壽是我們時代的一大挑戰”，因為這不僅是一個醫學議題，更是一個“涉及整個社會，涉及經濟、文化、倫理和靈性”的問題。“我們生活在一個傾向於否認限制與脆弱的時代，彷彿高齡是一個需要被隱藏的問題。”帕羅林解釋道。“但生命是一份恩典，在人生的每一個階段都具有其價值。我們不能陷入對‘追求生物學永生’的進步幻象，而忘記了真正的圓滿，不在於年齡，而在於關係的質量、在於給予與領受的愛、在於深刻地意識到自己是一個團體的一份子。”

因此，樞機呼籲“科學與技術研究”應當以“人的整體福祉”為導向，“服務於人的尊嚴與普世手足情誼”。他強調：“長壽不應成為少數人的特權，也不應演變成一種新的社會不平等形式。”在此，他也引用了教宗方濟各關於這一議題的言論。最後，帕羅林樞機強調青年與長者之間關係的重要性，以實現“代際間的團結”，避免形成“個人主義文化”。

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