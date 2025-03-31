帕加齊總主教獲任命為羅馬聖教會檔案館和圖書館總負責人

教宗方濟各任命帕加齊總主教為羅馬聖教會檔案館和圖書館總負責人，接替今年3月24日滿75歲的扎尼總主教的職務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各3月28日任命聖座文化教育部秘書長帕加齊（Giovanni Cesare Pagazzi）總主教為羅馬聖教會檔案館和圖書館總負責人，接替扎尼（Angelo Vincenzo Zani）總主教的職務。扎尼總主教今年3月24日年滿75歲，他擔任現職約有三年之久。

帕加齊總主教於1965年6月8日出生於意大利克雷馬（Crema），並於1990年6月23日晉鐸。他曾在洛迪的聖巴西亞諾和聖費雷奧洛（Bassiano e Fereolo di Lodi）堂區擔任副本堂，之後專注於學術研究，在羅馬宗座額我略大學獲得神學碩士和博士學位。此後，他曾在多所學院和大學任教，並在克雷馬（Crema）、克雷莫納（Cremona）、洛迪（Lodi）、帕維亞（Pavia）和維杰瓦諾（Vigevano）五個教區合辦的“聖奧斯定”高等宗教學院擔任過主任及副主任職務。

自2019年10月起，帕加齊總主教在宗座若望保祿二世婚姻與家庭神學院正式任教，教授教會學與家庭團體的科目，並擔任研究協調員。他也是該學院領導層的成員。

2022年9月26日，教宗方濟各任命他為聖座文化與教育部秘書長，隔年11月，他被任命為總主教。2024年2月10日，聖座文化與教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機祝聖他為主教。

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