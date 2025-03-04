第111屆世界移民與難民日主題為“希望的傳教者”

教宗方濟各為第111屆世界移民與難民日選定了主題。今年不同於往年在9月最後一個主日舉行，而是在10月4日至5日“禧年移民者和傳教界慶典”的機會上舉行。

（梵蒂岡新聞網）“移民，希望的傳教者”：這是教宗方濟各為第111屆世界移民與難民日選定的主題。往年移民與難民日在9月最後一個主日舉行，今年則是改於10月4日至5日，在“禧年移民者和傳教界活動”的機會上舉行。

負責籌辦世界移民與難民日的聖座促進人類整體發展部在一份公告中宣布了這一消息。公告中寫道，“在禧年的背景下，這個主題凸顯了移民與難民的勇氣和毅力，儘管困難重重，他們依然在日常生活中見證出對未來的希望。這是也在邊界外的地方獲得幸福的希望、一份使他們完全信賴天主的希望”。

聖座促進人類整體發展部強調，“移民與難民在接納他們的團體中常常有助於振興信仰、推動以共同價值觀為基礎的跨宗教對話，從而成為‘希望的傳教者’。他們提醒教會，塵世旅途的最終目的，是到達未來的天鄉”。

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