教宗禮儀處公布聖週和復活節八日慶期的禮儀活動安排

教宗禮儀處公布了4月13日聖枝主日、逾越節三日慶典，以及27日天主慈悲主日的禮儀活動安排。27日，在禧年青少年慶典期間，真福阿庫蒂斯將榮列聖品。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處3月27日公布了從4月13日聖枝主日至27日復活期第二主日的禮儀活動安排。

4月13日聖枝主日上午10點，彌撒將在聖伯多祿廣場舉行，紀念耶穌榮進耶路撒冷和祂的受難時刻。

4月17日聖週四上午9點30分，祝聖聖油彌撒將在聖伯多祿大殿舉行。隔天18日聖週五下午5點，紀念主受難日的禮儀將在同一座大殿進行。依照往年的慣例，當天晚上9點15分，在羅馬市中心的鬥獸場要舉行公拜苦路活動。

4月19日聖週六晚上7點30分，復活前夕守夜禮將在聖伯多祿大殿舉行。隔天20日，復活主日彌撒將於上午10點30分在聖伯多祿廣場舉行，隨後是降福羅馬城和全世界的儀式。

4月27日復活期第二主日，即天主慈悲主日上午10點30分，真福阿庫蒂斯（Carlo Acutis）的封聖大典將在聖伯多祿廣場舉行。這是禧年期間青少年慶典的其中一項活動。

聖座新聞室稱，需要觀察教宗方濟各未來幾週身體健康的好轉狀況，才能評估他是否會出席，以及在什麼情況下參與聖週的禮儀。

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