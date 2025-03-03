這個故事的主角是原籍伊朗作家莉拉·阿扎姆·贊加內，她在傳媒禧年慶典中講述自己渴望成為基督徒的經歷。

（梵蒂岡新聞網）“我感覺就像一個孩子那樣得到接納，這裡可能也是自己的家......”。

作家莉拉(Lila Azam Zanganeh)的話語猶如一條熱情奔騰的河流，聽起來一點也不覺得多餘。她炯炯有神的大眼睛注視著自己的聽眾，仿佛在窺探他們的心。莉拉出生在巴黎，父母是伊朗人。她曾在哈佛教授文學與電影，現居於羅馬、巴黎與紐約之間，會說七種語言。她是一個了解世界的世界性女人，也是一個兩歲男孩的母親。最近幾天，她和其他”講述經歷”組織的成員一起參加了禧年傳播界慶典活動。”講述經歷”是作家麥卡恩（ Colum McCann ）創立的非營利組織，目的是透過分享個人故事來促進同理心和相互理解。

莉拉感慨地說：

“和兩年前出生的兒子一起來參加禧年慶典，對我來說可能是我生命中最重要的事件之一。我出生在巴黎，我的伊朗籍母親曾在德黑蘭的天主教學校就讀，從小我就從她那裡知道有一種非常開放的信仰。我在天主教學校讀書。但是從來沒有人告訴我，我......不是天主教徒！”

莉拉九歲那年，她”發現”自己不能領聖體，因為她還沒有領洗。按照不成文的規則，她必須等到十五歲才能受洗。

“我記得我在法國參加慕道班。有一次在課堂上，我問了一個問題：‘為什麼只有基督是天主的兒子？我們不都是天主的兒女嗎？’要理教員可能看到我的姓氏，回答說：‘如果你說這樣的話，你就不該在這裡’。這是一段不愉快的回憶。但因為一些奇蹟，也許是因為我母親的信仰，我繼續與基督信仰保持這種非常深厚的關係。你們可以想像我來到禧年的心情。”

莉拉總是抱著好感去關注教宗的講話。

“有一天，一位來自亞馬遜的神父告訴我：‘有這位教宗，我們就有了心靈的律法，你在心裡已經是基督徒了。’教宗方濟各的包容性觀點給我留下了非常深刻的印象，他反覆強調，必須走出去，與人分享耶穌的信息。當他談到一個叩門的天主時，我非常感動，因為祂願意走出去，走向所有人。”

1 月 24 日，傳播界禧年的第一項活動是在拉特朗聖若望大殿舉行懺悔守夜禮。莉拉做了一個大膽的舉動，令她刻骨銘心。她坦言：

“我經常去參與彌撒，儘管我知道‘嚴格來說’我不是天主教徒，但我可以說，我在拉特朗大殿參加的禮儀是我所經歷過最美好的一次。活動進行中，突然我們被告知有六十位司鐸能夠聽告解，我的一位‘講述經歷’的朋友羅撒（ Rosa）是個 非常虔誠的天主教徒，她立即去辦告解。當她回來時，我問她感覺是否很好。她回答：”很好”。我告訴她：‘我還不是一個真正的天主教徒......你覺得我也可以去嗎？’我知道她在這些事上非常認真，以為她會說：絕對不行！令我想不到的是，她居然對我說：‘好的，你可以去。’”

莉拉，這個過去一直渴望領聖體，卻因沒有領洗而無法領聖體的孩子，現在站起來，向其中的一位司鐸走去。

“我排了講法語的信徒的隊伍。我來到一位剛果神父面前，告訴他的第一件事就是：‘神父，我的第一個罪，首先是沒有成為天主教徒。但我心中有基督信仰。’他回答說：‘我們都是罪人，在天主的家裡你是受歡迎的人。’他開始祈禱。那真是個美好的時刻，我開始流淚，卻是帶著喜樂。他對我說了多麼美妙的事。他邀請我與聖神保持接觸，我們談到愛人如己，它有時會令人失望。神父告訴我，別人也是我們的一部分，並提醒我愛的誡命。我高興得哭了，最後我也笑了，並且感恩，因為那是一個非常喜樂的時刻。”

週一清晨，在接見傳播工作者的機會上，莉拉得以親自與教宗方濟各見面，並告訴他一些有關她自己的故事。

“教宗看著我，鼓勵我奮勇向前並要鼓起勇氣。我的剛果聽告解神父也領會了教宗的這種令人難以置信的開放態度。我好像是一個既在門外也在門內的人，覺得應該‘跨過去’”。

就這樣，這種參加禧年慶典和在辦告解中被接納的經驗，令莉拉覺得自己就像一個仍站在門檻前的孩子，但感覺要進入的這個家可能就是她自己的家，她在這個家裡已經被接納。她站在門檻前，就像偉大的法國天主教作家夏爾‧佩吉（Charles Peguy）那樣。這位作家的作品因其深邃的視野和信仰而令人難以忘懷，但他一生都處於這種狀態，無法領聖事，因為他與一個無神論的女人結了婚姻，並有三個未受洗的孩子。談及耶穌公開生活的三年，佩吉曾寫道：“祂沒有用這三年的時間來抱怨和指責時代的惡行（......）。祂沒有給任何人定罪或指控他們。祂拯救了世人。祂沒有給世界定罪。祂拯救了世界。其他的人卻在誣蔑、盤算及控告。他們就像辱罵人的醫生那樣，跟病人過不去。他們指控世代的沙塵，但即使在耶穌的時代，也有世代和世代的沙塵。但在荒涼的沙地上，在世代的沙塵中，卻湧出了用之不竭的泉源，恩典的泉源。”

那份恩寵反射在這個“嚴格來說”不是天主教徒的女作家的話語中，以及她那黑色長髮襯托下的面容上。在她的心中，那個晚上在拉特朗大殿裡，世界與恩寵互相擁抱，以致兩者幾乎難以分辨。

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