梵蒂岡書局出版社新書：《聖年與保祿六世教宗》

教宗府副總管薩皮恩扎神父編撰的新書《聖年與保祿六世教宗》，通過收集蒙蒂尼教宗的講話、講道、信件和接見，幫助人們重新發掘禧年作為“深刻的內在更新的盛事”的意義，它有助於我們藉著信德和韌性應對新的挑戰。

（梵蒂岡新聞網）邁入2025禧年已有數月，這是一項交織著當下時事與歷史、現代與傳統的盛事，1975年禧年也是如此，保祿六世教宗在梵蒂岡第二屆大公會議結束十年後宣佈了那個禧年，它標誌著“更新與和解”，而教宗方濟各則以希望為主題宣告禧年。《聖年與保祿六世》一書由教宗府副總管薩皮恩扎神父編撰、梵蒂岡書局出版社發行，為讀者再現50年前的歲月，該書已於3月7日起發售。

紀念時代的文稿

在書的導言中，薩皮恩紮神父回顧了蒙蒂尼教宗的經歷，“那時，儘管質疑和困難重重，他仍然決定將這個於公元1300年開始的傳統延續下去”。該作品通過收集保祿六世的講話、講道、書信和接見，幫助讀者重新發掘禧年的意義，它“遠不止其表像，而是一個深刻的內在更新的邀請”。

深刻喜樂的時光

書中的內容帶領讀者遨遊在蒙蒂尼教宗的個人經歷以及神學與靈性的省思中，幫助人們探索聖年“作為當今教會的恩典時刻”的意義。“這本書邀請眾人重新發掘禧年的美，將其視作一個深刻喜樂和更新的時光，在這期間，信眾們蒙召成為全球希望的見證者和使者，藉著信德和韌性面對新的挑戰”。

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