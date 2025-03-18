四旬期避靜第八場默想：每一個愛的行動都有無窮的價值

3月13日，教宗府講道神師帕索里尼神父在保祿六世大廳帶領了四旬期避靜第八場默想。當天是教宗方濟各當選週年紀念日，在開場致辭中，他向教宗及其使徒使命表達了感激和孝愛之情。默想中，神父強調，耶穌是真正的生命之糧，而聖體聖事則是與基督結合、改變生命的奧蹟。

（梵蒂岡新聞）3月13日是教宗方濟各當選的12週年紀念日，教宗府講道神師帕索里尼神父帶領聖座部會首長進行四旬期避靜的第八場默想。在默想的開始，講道神師特別祝願住院治療的教宗，向教宗表達感激和孝愛之情。以下是第八場默想的撮要。

帕索里尼神父首先指出：耶穌教導我們，永生是一個領受的恩賜，而非一個要強取的財富。對觀福音中富貴少年的故事表達出一個反差：一方面，有人將永生視為獎賞而追求；另一方面，基督邀請人放下所有安全感來跟隨他。最終，那位青年因無法割捨財富而憂鬱離去。伯多祿卻問道，那些捨棄一切的人將會得到什麼呢。耶穌許諾，凡全心信靠他的人，必將獲得永生。

接著，講道神師表示，難於放棄影響著所有的人：我們害怕放下自己珍視的事物，即使生活本身迫使我們放棄。耶穌邀請我們提前跨越這一門檻，使永恆成為當下的現實。可敬者佩特里洛（Chiara Corbella Petrillo）以信賴之心面對病痛的榜樣，顯示出人在今世便能生活於天主的圓滿生命之中。這並非放棄，而是全身心地生活，並擺脫虛假的安全感。

隨後，帕索里尼神父解釋，在《若望福音》中，耶穌吧自己比作牧羊人，引領羊群走向豐盛的牧場。祂的聲音促使人們走出恐懼的圍欄，從而獲得真正的生命。這種豐盛在五餅二魚的奇蹟中彰顯：看似不足的食物，在耶穌手中卻化為豐盈滿溢。然而，人們誤解了這一奇蹟，只尋求物質的食糧，卻未能領悟其所指向的更深層次的生命之糧。

耶穌啟示我們，真正的生命之糧就是祂自己。吃祂的肉、喝祂的血，就是意味著分享祂的生命，使祂的生命成為我們的生命。感恩聖祭不僅僅是一個儀式，而是使人與基督結合、生命得以轉化的奧蹟。若望宗徒並未直接敘述聖體聖事的建立，而是強調了洗腳的行動，以此顯示出真正對天主的朝拜體現在人們彼此的服務中。

講道神師最後強調，永恆並不是遙不可及，當我們滿懷信賴學習奉獻，即使是奉獻我們所擁有的一點點，永恆就會在我們當下的生活中實現。在天主的眼中，我們每一個愛的行動都有其無窮的價值，一切的愛都在永恆中。

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