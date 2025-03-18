梵蒂岡四旬期講道將向所有信友開放

今年的四旬期講道將於3月21日開始，以“依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足”為主題，於聖週前的四個星期五在保祿六世大廳舉行，由教宗府講道神師羅伯托·帕索里尼神父主講。

（梵蒂岡新聞網）今年的四旬期講道將以“依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足”為主題，由教宗府講道神師羅伯托·帕索里尼神父主講，於聖週前的四個星期五在保祿六世大廳舉行，上午9點開始，信友可參與，無需門票。

聖座新聞室公布，今年的四旬期講道將以 “依靠基督，在新生命的希望中扎根、立足” 為主題。四個星期五的講題分別是：3月21日：學習接受，聖洗的思維；3月28日：到其它地方，在聖神內的自由；4月4日：懂得重新站起，復活的喜樂；4月11日：廣傳希望，耶穌升天賦予的使命。

教宗府的邀請函指出，這些默想將幫助信友更深入理解“迎接福音帶來的轉化”，以及“讓聖神塑造我們成為新受造物”的重要性，好能“依靠基督，不僅在言語上，更要藉著行動和真理”。此外，這些講道還將強調，希望“激勵我們前行，看到我們宏偉的最終目標，天鄉”，正如教宗方濟各在禧年詔書《望德不叫人蒙羞》中所言。

邀請函最後指出，耶穌的一生是一所人性成長的學校，信友們可在其中認出對我們有益的每一步，以及我們的不足，從而滿懷喜樂地邁向天國。

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