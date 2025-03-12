四旬期第三場默想：脆弱構成的“內在之死”是通向永生的機會
（梵蒂岡新聞網）為何我們難以承認永生已經開始？《聖經》啓示，自起初以來，人類便對天主的作為遲鈍且充滿對立。舊約先知曾譴責以色列子民無法覺察天主所行的“新事”，而耶穌也注意到了聽眾的不理解，所以用比喻講話。這並非為了簡化祂的訊息，而是表明人心的頑梗，拒絕接受圓滿生命的可能性。
《新約》以一種看似矛盾的表達方式描述了這一處境：我們已經死了，卻未曾察覺。死亡不僅僅是生命的最終事件，生理上的死亡，它也是我們當下就已體驗到的現實——我們封閉自我，使我們無法感知生命乃是天主願意賜予我們的永恆恩典。《創世紀》通過傳統上所稱的“原罪”講述了這種感知的喪失：人類本應將生命視為恩典而欣然接受，卻試圖掌控生命，超過天主設定的界限。最終的結果不是魔鬼所許諾的自主，而是羞恥與迷失。
這種“內在之死”表現為我們不斷以形象、角色與成就來掩飾自身的脆弱，而不願直面內心深處的空虛。然而，在《聖經》中，天主並未對此感到驚慌：祂的第一個反應是尋找人，並詢問：“你在哪裡？”（創三9）。這表明，內在之死並非終結，而是救恩旅程的起點。
在加音與亞伯爾的悲劇中，同樣展現了這一邏輯：天主並未干預以阻止弒兄之罪，而是保護加音免於自己的罪責。這表明，我們的“最初之死”並非無法逃脫的宿命，而是一個機會，使我們得以重新發現永生不僅是未來的應許，更是當下的現實。耶穌也邀請我們，將人生的悲劇視為歸向天主的機會，而非定罪的記號（路十三4-5）。
天主不會將我們內在之死視為失敗，而是當作邁向新生命的起點。真正阻礙我們獲得永生的，並非生理上的死亡，而是我們無法認識到自己早已被納入超越時間的現實中。唯有當我們懷著信賴，向天主敞開心扉，我們才能真正活出這一永恆的生命。
鏈接網址：www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html