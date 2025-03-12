四旬期第三場默想：脆弱構成的“內在之死”是通向永生的機會

本新聞網報道教宗府講道神師帕索里尼神父在保祿六世大廳帶領的四旬期避靜第三場默想。他探討了人類不斷試圖掩蓋自身軟弱，卻不願直面內心深處的空虛。神父強調，內在之死並非終結，因為天主並不視之為失敗，而是將其看作邁向新生命的起點。

（梵蒂岡新聞網）為何我們難以承認永生已經開始？《聖經》啓示，自起初以來，人類便對天主的作為遲鈍且充滿對立。舊約先知曾譴責以色列子民無法覺察天主所行的“新事”，而耶穌也注意到了聽眾的不理解，所以用比喻講話。這並非為了簡化祂的訊息，而是表明人心的頑梗，拒絕接受圓滿生命的可能性。

《新約》以一種看似矛盾的表達方式描述了這一處境：我們已經死了，卻未曾察覺。死亡不僅僅是生命的最終事件，生理上的死亡，它也是我們當下就已體驗到的現實——我們封閉自我，使我們無法感知生命乃是天主願意賜予我們的永恆恩典。《創世紀》通過傳統上所稱的“原罪”講述了這種感知的喪失：人類本應將生命視為恩典而欣然接受，卻試圖掌控生命，超過天主設定的界限。最終的結果不是魔鬼所許諾的自主，而是羞恥與迷失。

這種“內在之死”表現為我們不斷以形象、角色與成就來掩飾自身的脆弱，而不願直面內心深處的空虛。然而，在《聖經》中，天主並未對此感到驚慌：祂的第一個反應是尋找人，並詢問：“你在哪裡？”（創三9）。這表明，內在之死並非終結，而是救恩旅程的起點。

在加音與亞伯爾的悲劇中，同樣展現了這一邏輯：天主並未干預以阻止弒兄之罪，而是保護加音免於自己的罪責。這表明，我們的“最初之死”並非無法逃脫的宿命，而是一個機會，使我們得以重新發現永生不僅是未來的應許，更是當下的現實。耶穌也邀請我們，將人生的悲劇視為歸向天主的機會，而非定罪的記號（路十三4-5）。

天主不會將我們內在之死視為失敗，而是當作邁向新生命的起點。真正阻礙我們獲得永生的，並非生理上的死亡，而是我們無法認識到自己早已被納入超越時間的現實中。唯有當我們懷著信賴，向天主敞開心扉，我們才能真正活出這一永恆的生命。

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