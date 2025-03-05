梵蒂岡博物館：美與信仰的朝聖者

梵蒂岡博物館在聖年期間推出以「希望的朝聖者」為主題的特別導覽路線。館長亞塔女士：「我們收藏的傑作不僅傳述藝術與歷史，更重要的是講述信仰與虔敬。」

（梵蒂岡新聞網）「讓每個訪客不僅能展開一段認識藝術史的旅途，更能在靈性方面加以探索。」梵蒂岡博物館館長亞塔（Barbara Jatta）女士以這席話點出教宗的博物館在聖年推出特別導覽路線的目的。

在2025禧年的主題「希望的朝聖者」的啟發下，梵蒂岡博物館教育活動辦公室構思了這些路線。館長亞塔女士解釋道，博物館「將以更快速、更安全的方式迎接大批的訪客，同時館方也渴望藉由一些揉合藝術、信仰與美的歷史－藝術路線來提供真正且強烈的靈性經驗」。

探索基督信仰的歷史

在大約兩個小時的導覽行程中，觀光客和朝聖者有如翻閱一本書那樣在大理石、掛毯和繪畫之間、在20多萬件收藏物的精選展品中，細讀基督信仰兩千年的歷史。

亞塔館長指出，「誠如教宗方濟各敦促我們的，首要之務是讓我們的每一位來賓都能在展出的傑作上不只看見美不勝收的外表，更要發現靈魂、內心與精神上的深度共融」。

禧年特別路線

亞塔館長表示，總的來說，禧年路線會經過博物館裡人潮較少的廳室，從庇護－克萊孟基督信仰館，直到拉斐爾室和西斯汀聖堂。「我們想要在朝聖者心中播種他們必須獲得的價值觀，以便於他們認識基督信仰的許多面向。這些面向能在我們的館藏中找到、在有時不為人知的作品上發現。這些作品雖然很少人知道，卻是極偉大的傑作，不但關乎我們的藝術和歷史傳統，更涉及我們數個世紀以來的虔敬生活」。

這導覽路線從庇護基督信仰館出發，經過梵蒂岡美術館、松果庭院、燭台廊廳、掛毯廊廳、地圖廊廳、烏爾班八世廊廳，終點是西斯汀聖堂。

為每個人提供的導覽服務

禧年特別導覽路線向所有人開放，包括帶著孩子的家庭和殘疾人士。行動不便者可致函梵蒂岡博物館（accessibilita.musei@scv.va）安排行程。關於中文專人導覽、團體預約等服務，請寫信給梵蒂岡博物館的另一個電子郵箱（education.musei@scv.va）洽詢。英文、意大利文、西班牙文、法文等語言的導覽服務可直接上網預定（https://tickets.museivaticani.va/home/calendar/visit/Pellegrini-di-Speranza）。

此外，梵蒂岡聖伯多祿大殿也推出了中文語音導覽服務，歡迎在大殿入口前的服務櫃檯問詢。

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