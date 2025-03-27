禧年慈悲傳教士慶典：逾5百名司鐸從世界各地而來

2025禧年的第六項盛大活動將於3月28日至30日舉行，屆時世界各地的慈悲傳教士將齊聚羅馬歡度屬於他們的禧年時光。儘管教宗方濟各正在養病，無法參加這項慶典，但他將會為此發表一份訊息。

（梵蒂岡新聞網）意大利、美國、波蘭、巴西、西班牙、法國、墨西哥、德國、斯洛伐克、菲律賓、孟加拉國、烏克蘭、哥倫比亞、印度：大約5百名慈悲傳教士將從這些國家和世界其他地方來到羅馬，3月28日至30日一起參加屬於他們的禧年慶典。這是希望聖年行事曆上的第六項盛大活動。教宗方濟各正在聖瑪爾大之家靜養，他雖然無法親自出席這項盛會，卻會發表一份書面訊息。

教宗方濟各於2015年藉著慈悲特殊禧年的詔書建立了慈悲傳教士這項特別職務。從那時候起，慈悲傳教士的人數持續攀升，今天在全世界已有1258名司鐸加入這個行列。他們是慈母教會殷切關愛天主子民的記號（參閱：《慈悲面容》，18號），領受了寬恕罪過的權柄，包括寬恕那些保留給宗座的罪過。

活動行程

慈悲傳教士的禧年慶典將從3月28日週五上午10點展開。參與者們首先在梵蒂岡保祿六世大廳祈禱，慈悲傳教士第四屆全球大會隨之拉開帷幕。這個國際研討會由聖座福音傳播部負責，每兩年舉行一次，本屆主題為「寬恕是希望的泉源」。

研討會分成兩堂培訓課進行。第一堂課具備神學性質，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教要在28日上午10點半為此發表講話。第二堂課則是從同一天中午12點開始，向與會者提出一些有關他們牧靈工作的指導方針。

週五下午4點，慈悲傳教士將在羅馬市中心聖安德肋聖殿（Basilica di Sant’Andrea della Valle）參與第12屆「24小時奉獻給上主」活動。該活動在教宗方濟各的授意下於2013年首創，每年四旬期第四主日前夕在世界各地的教區進行。它是在四旬期祈禱與修和的時刻，今年落在3月28日週五至29日週六舉行。正值禧年，教宗為本屆選擇的主題是「祢是我的期望」（詠七十一5）。

玫瑰經、彌撒、音樂會

3月29日週六，慈悲傳教士將於上午9點至11點朝聖跨越聖伯多祿大殿的聖門。隨後，他們要在梵蒂岡花園的露德聖母岩洞前公念《玫瑰經》。這場禧年盛會將於3月30日主日在感恩祭中落下帷幕，菲西凱拉總主教將於上午10點在聖安德肋聖殿主持彌撒。

主日下午，慈悲傳教士和其他有意者可參加聖年活動「禧年即文化」的第五場音樂會。這項藝術活動將於當天下午4點在羅馬市中心科爾索大道的聖盎博羅削和聖嘉祿堂舉行。

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