禧年執事慶典：執事在各種環境中做福音的見證人

兩位執事在他們的禧年慶典活動中向我們講述了他們自己的故事。

（梵蒂岡新聞網）教會的執事也是希望和團體的具體標記，在見證一個同道偕行的教會中，他們具有重大的責任。來自全世界的執事們在他們的禧年慶典這一天齊聚羅馬，共同祈禱，並於2月22日傍晚在保祿六世大廳參加了聖座聖職部部長俞興植（Lazarus You Heung-sik）樞機主持的守夜祈禱。

當天晚上，參加守夜祈禱活動的幾位執事作了見證，分享他們接近那些尋找希望的人的經歷。

意大利博洛尼亞人安德肋·馬蒂內利（Andrea Martinelli）與其他執事們一起度過了這美好的晚上，而且講述了他自己的故事：

“從 13 歲開始，我就感到有為祭台服務的渴望。我把為祭台服務當作能保持那終生能陪伴你的信仰的方式。這對我來說是莫大的恩典，我將這一切歸功於上主：在這些年裡，我接受了培育，感謝上主，今天我在這裡。”

安德肋講述了他參加禧年執事慶典的感受：

“在梵蒂岡的這些日子，起初我理會不了這次慶典的意義，從自己的小環境來到如此之大的空間，讓我有點迷失方向。但今天早上，我進入聖伯多祿大殿時，感到有一種奇妙的感覺，因為儘管外面是一片混亂的嘈雜聲，當我看到十字架時內心則感到平安，由衷地說出：上主，我在這裡，我在這裡。這是莫大的喜樂。”

對安德肋來說，執事的角色就是做希望的見證人：

“生活的每一天、每一個時刻、每一個情境，我們能夠做的並不是什麼偉大的事，但與我們所遇到的人一起，我們就可帶去那光明的種子，它意味著美善和愛，並將我們引向上主。在各種情況下：以家庭為起點，在我們的家中和堂區，然後是工作環境，一直到我們所遇到的人，在兄弟姊妹身上認出我們所能貢獻的力量。”

在那天晚上的守夜祈禱中，他也想到了在信仰上遇到困難的人：

“上主打動所有人的心：我們這些因著恩寵在此相聚的人，這是最重要的事，但我們也要想到那些將我們視為見證者的人，期待我們帶去上主的訊息。我們的表樣可能很重要，因為我們扮演著橋樑的角色，將這個訊息傳達給其他人。”

馬里奧·索爾真特（Mario Sorgente） 則來自意大利南部的薩勒諾，他也是即將被祝聖的執事。他說：

“這幾天對我來說實在是一份恩寵，這在我作出了許多犧牲，有時甚至也是美好的經歷後到來。困難使我們成長，使我們得到磨練。我馬上就要接受祝聖，卻有一種莫名其妙的感覺，我感到上主總是呼召我去做更多的事。除了在堂區服務或擔任要理教員外，我逐漸明白上主對我有更多的要求。在生活當中我說過許多的‘不’，要說 ‘是’並不總是那麼容易，但在這件事上，我堅決地接受了。我過去不了解這個世界，也不十分清楚執事該做什麼。與神父進行了談話，他讓我發現了這個世界，於是我開始思考這件事。”

馬里奧的最後決定應該歸功於他的家人：

“我的妻子很果斷：有一天，她在毫不知情的情況下握住我的手，問我要不要走這上條路。從那一刻起，我決定跟隨上主。家人很重要，即使我們在跌倒的時刻也如此：除了困難，家人總是提醒我們這個旅程的美好，在這個行程中有家人在身邊支持我們是很重要的。基督是核心：若你跟隨他，你就不會走錯路。”

有家庭的支持，也有團體的支持。馬里奧解釋說：

“在我的這段行程中，我得到許多終身執事的支持。這幾天對我來說，也是與他們交流的重要機會，也是我感到自豪的理由。”

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