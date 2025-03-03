傑梅利醫院禧年活動：與受磨難者分享希望

羅馬傑梅利綜合醫院總院區、台伯河島院區的醫護人員、醫技人員和行政人員一起前往聖伯多祿大殿朝聖，並為教宗方濟各祈禱。

（梵蒂岡新聞網）3月1日週六上午，羅馬陰雨綿綿，朝聖者們撐著各色的雨傘浩浩蕩蕩地走向聖伯多祿大殿跨聖門。當天的朝聖者中也有羅馬傑梅利醫院總院區和台伯河島院區的醫生、護士、醫務工作者、醫技人員和行政人員，教宗方濟各正在該醫院的總院區住院，而他們前來梵蒂岡為教宗祈禱。

傑梅利醫院朝聖團跨越聖門後，該朝聖團神師、意大利天主教聖心大學教會事務負責人朱廖多里（Claudio Giuliodori）主教當天中午12點在聖伯多祿大殿宗座祭台為所有朝聖者主持了彌撒聖祭。他在講道中首先念及教宗方濟各：「在伯多祿繼承人的寶座這裡，我們更加熱切地獻上祈禱，願教宗方濟各能早日完全康復。」

此外，朱廖多里主教也邀請眾人為正在照顧教宗的醫生們祈禱，「願他們能選擇最適當、最有效的治療方法」。談到禧年，主教祝願這「為所有人都是個重振希望的契機」，他期勉大家「在各自的家庭裡促使希望成長」，並且「與那些因生活而精疲力盡、忍受磨難的人分享希望」。

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