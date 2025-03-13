執事在他們的生活和工作環境中見證福音，他們身邊的人不一定是基督徒，但他們自己的生活、行為能夠對他們產生影響。

（梵蒂岡新聞網）“執事職是源於福傳的一項職務，因此也是希望的標記”。聖座聖璽最高法院的秘書長里帕（Andrea Ripa）蒙席接受梵蒂岡媒體採訪，對終身執事的職務作了解釋。他說，終身執事要為宣講服務，也要服事祭台和窮人，不僅生活在教會環境，也要把福音的希望以特殊的方式帶給遠離教會的人。

里帕蒙席，您認為終身執事如何在今日世界中成為希望的具體標記？

執事職是一個非常古老的職分，《宗徒大事錄》中已經提到這個職務。在歷史的進程中，這項職務有過極盛的時期，但也在很長時間中黯然失色。梵蒂岡第二屆大公會議使這個職務得到振興，如今它受到尊重並正在發展。我認為這是希望的標記，因為這個職務的出現是為傳播福音，因此是為宣講和作見證。沒有什麼比宣揚希望的天主子民更美妙的，我們的希望就是基督。我認為執事的職務能豐富教會中的職務。這不是重複或取代司鐸的職務，而是一項新的職務。這職務回應一項召叫，即執事的召叫，他們為了宣講，為了初傳而存在。我認為這是希望的美好標記。

終身執事如何在作見證的同時，也向那些遠離教會的人傳福音？

執事的責任重大。在《宗徒大事錄》的記述中，執事斐理伯提醒我們，執事生來就是要向那些不認識福音的人宣講福音（八26-40）。我們知道，終身執事通常都有家庭，他們有一份工作，不只是出入於教會的環境。正是在他們生活和工作的環境中，他們可以如斐理伯執事所做的那樣，他向厄提約丕雅女王的太監宣講福音，聆聽他的提問，並透過他的提問將他引向基督。因此，有一種見證是透過初傳而來的，也就是在自己的家庭生活中作見證，因為他們是身為父親和丈夫的人。他們身邊的人不一定是基督徒，因此正是以他們的生活，以他們的行為，能夠在遠離教會的人面前作見證，能夠給出信仰的宣講。我們懷抱希望，因為我們相信基督，因此執事就是我們這個希望的承載者，他們所宣講的就是死而復活的基督。

教會如何使終身執事的職務更為世人所知？

從某種角度來看，我認為這也是執事本身的一份責任。畢竟，在世界不同地區，例如意大利，執事職的存在已是由來已久的一個事實，因此每位執事的個人和家庭見證，以及為教會的服務，無疑能是讓人認識執事職的一種方式。從教會的觀點來看，我認為對執事職務的身份總是需要有明確的認識，在分配任務時也要明確，不能是泛泛的，而應表明執事是為一個地方教會服務的聖職人員。我認為在培育和委託一項職務時也是一個機會，讓人明白執事職務是多麼有用和珍貴。2017年，教宗方濟各訪問米蘭時說，概括而言，執事就是在教會內服務的守護人，這項服務就是為聖言服務、為祭台服務、為窮人服務。教會所能做的，就是幫助執事們接受以服務為中心的培育，並委託他們與某種形式的服務有關的職務，即為聖言、祭台和窮人服務。

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