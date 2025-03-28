加拉格爾總主教訪問匈牙利

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教於3月27日至3月30日在匈牙利進行訪問。28日，他將參加羅塔總主教逝世60週年紀念活動。羅塔總主教於1930年至1945年擔任聖座駐匈牙利大使，人們緬懷他在納粹大屠殺期間為保護猶太人所盡的努力。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際組織關係部門加拉格爾總主教已於3月27日晚間踏上前往匈牙利的行程，他將於3月30日結束對該國的訪問。在此期間，加拉格爾總主教將參加羅塔（Angelo Rotta）總主教逝世60週年紀念活動。

羅塔總主教曾於1930年至1945年在布達佩斯擔任聖座駐匈牙利大使，那正是第二次世界大戰的年代。羅塔總主教於1965年去世，由於他在納粹大屠殺期間致力於營救猶太人，1995年他被以色列猶太屠殺紀念館追認為“國際義人”。

根據聖座國務院在X平台帳號上（@TerzaLoggia）發布的行程安排，加拉格爾總主教的第一站是於3月28日同匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多(Péter Szijjártó)會面。隨後，他將出席匈牙利駐外大使年度會議並發表講話。接著，總主教將參加羅塔總主教逝世60週年紀念活動。最後，加拉格爾總主教將會晤埃斯泰爾戈姆-布達佩斯總主教埃爾多（Péter Erdő）樞機、匈牙利主教團主席韋賴什（András Veres，前譯：韋雷斯）主教，屆時會有四位總主教和一位負責天主教希臘禮信友團體的教省總主教在場。

3月29日，加拉格爾總主教將拜訪潘諾尼亞山（Pannonhalma）聖瑪爾定本篤會隱修院，並探訪當地本篤會中學的學生。3月30日，也就是訪問的最後一天，總主教將在布達佩斯的聖斯德望主教座堂主持主日彌撒。

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