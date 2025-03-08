希望之家：從世界各地來到羅馬的禧年志願者宿舍

來自世界各地的志願者齊聚在羅馬為禧年貢獻一己之力，他們身穿綠色背心在和解大道和聖伯多祿廣場，以及其它地方提供服務。“希望之家”是他們在羅馬的宿舍。

（梵蒂岡新聞網）離意大利羅馬市中心威尼斯廣場不遠的地方有一個“希望之家”，進入此處後首先映入眼簾的是一個綠色的牌子，其上用不同的語言寫著“歡迎！”綠色也是禧年志願者背心的顏色。“希望之家”有很多房間和食堂，從這裡可以看到聖伯多祿大殿的“圓頂”。這個宿舍有100張床位，款待來自意大利其它城市和世界各地的志願者，他們決定將自己的一部分時間奉獻給這個禧年，以及來到永恆之城的朝聖者。

在3月8日至9日舉行“禧年的志願者”之際，禧年志願服務協調人盧琴特（Marco Lucente）向本新聞網解釋說，“我們收到1.3萬份申請，我們有來自各大洲的人”。在舉行志願者的禧年活動這一週，有45名短期志願者和55名長期志願者提供服務。短期志願者至少奉獻一週的時間，長期志願者則會留下來超過3個月之久。

“希望之家”的一天從在食堂用早餐開始。在和解大道服務的志願者，服務時間是早上7點半至中午1點半，之後是下午的服務時段。有些志願者也在羅馬的不同區域接待朝聖者，比如達芬奇機場或者羅馬中央火車站。晚上的時候，志願者們回到“希望之家”，一起用晚餐，在房間或食堂玩遊戲或者聊天。

在服務時間較長的志願者中，有一位25歲名叫伊格納西奧（José Maria Ignaci）的計算機產業工作者，他來自葡萄牙里斯本，是“共融與釋放”團體的成員。他自2024年12月開始為教會服務，直到這個聖年結束。2023年在里斯本舉行世界青年節時，他也當過志願者。

伊格納西奧笑著解釋說，他申請加入禧年志願者團隊，因為他認為，“在永恆之城的這段時間，可以是一個很好的逃避”,也“逃避”生活中遇到的“不滿”，特別是在工作中。伊格納西奧講述說，慢慢地，藉著“共融與釋放”團體，他“重新發現”信仰，改變了自己的觀點，明白“天主也臨在於自己的工作中”，現在，他“懷著感激之情”從事這項服務。

瑪利亞也有類似的經驗。她是一名來自意大利北部甘博洛的18歲高中生，她利用學校假期，決定以短期志願者的身份在羅馬度過一週。她一直通過紅十字會等組織的義工服務，來幫助有需要的人。她說，這些經驗的背後“始終有愛，需要以一切可行或實際的方式接近有需要的人”。

瑪利亞希望能夠將所經歷的興奮之情帶給她的同學，說服一些人來體驗這同樣的經驗。儘管這幾天“很忙碌”，起得很早，瑪利亞說：“我希望在高考後，在7月底8月初舉行禧年的青年慶典時再回羅馬。”

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