禧年志願者活動：100個國家的2.5萬多名信徒齊聚羅馬

3月8日至9日，來自五大洲的協會、組織、非營利組織和團體成員將參加禧年期間第五項重要慶典。9日主日，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機將主持彌撒聖祭。

（梵蒂岡新聞網）來自世界上100多個國家的大約2.5萬名朝聖者，將於3月8日至9日齊聚羅馬，參加禧年期間第五項重要慶典，即志願者們的禧年活動。在這些志願者中，約有1.5萬人來自意大利，他們中有5千人來自慈悲團體、4千人來自民防部門、800人來自意大利明愛會。此外，有124名志願者來自西班牙、123人來自美國、85人來自巴西。還有很多團體來自波蘭、阿根廷、墨西哥和哥倫比亞，以及來自澳大利亞、智利、厄瓜多爾和印度的代表團。

3月8日週六，眾多朝聖者代表世界各地許多義工協會、組織、非政府組織和團體來到羅馬，從早上8點至下午5點，前往聖伯多祿大殿跨越聖門，並有機會領受修和聖事。當天下午3點至6點，羅馬不同廣場將舉辦具有文化、藝術和靈修性質的“與城市對話”的活動。比如，在聖依納爵廣場，非營利組織“微笑”的志願者將宣傳他們開展的項目，帶領兒童活動。

3月9日主日上午10點半，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機將在聖伯多祿廣場主持感恩祭，並宣讀教宗方濟各為這一禧年活動準備的講道稿件。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html