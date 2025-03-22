四旬期週五第一場默想：我們蒙召堅定不移地依靠基督

教宗府講道神師帕索里尼神父在四旬期週五第一場默想中省思耶穌的受洗，他說，我們蒙召堅定不移地依靠基督。

（梵蒂岡新聞網）“在這禧年的四旬期，我們蒙召堅定不移地依靠基督，確信在祂內能為我們的生活找到堅實可靠的依據及準則”。教宗府講道神師帕索里尼神父3月21日在四旬期週五第一場默想中如此表示。

帕索里尼神父指出，儘管耶穌基督是堅實可靠的，但“我們明瞭，為了與基督密切結合，我們必須接納歸依福音的活力，讓聖神重新塑造”我們。要做到這一點，神父解釋道，就是要做基督的門徒，從祂的生活中學習到在走向永恆的旅程所必需的實質性態度。

帕索里尼神父在四旬期週五的首場默想聚焦於耶穌傳道使命的開始，即在約旦河受洗和在曠野受試探。“基督受洗，不僅是祂生命中的一個事件，也是照亮每位信徒的生命旅程的標誌，並指示出我們蒙召也走同樣的旅程”。

教宗府講道神師解釋道，我們蒙召走這樣的旅程，首先是能夠走出自我，為他人留出空間。耶穌在祂的受洗中做到了，祂“徹底進入人類的處境中，完全分擔每個人的脆弱與經歷”。

帕索里尼神父接著指出，其次是歸依，這涉及“不斷進行內心省察”，在這過程中，我們要捫心自問，是否“真正領悟福音的邏輯”。歸依“不僅是道德行為的改變，也是深刻改變我們的看法、判斷和愛的方式”。

帕索里尼神父說，最後一點是，我們蒙召“留在現實中，而不是要逃避現實”。耶穌在塵世生活中，沒有試圖逃避“世間的誘惑、考驗和矛盾”。

最後，神父總結道，“我們也蒙召，在我們的這個時代保持堅定，面對複雜性和挑戰，不逃避或者尋找人為虛假的庇護所”。只有這樣，我們才能認識到“我們的旅程中有天主的臨在”，祂不遺棄我們，並始終與我們同在。

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