聖座各部會首長將於3月9日起在梵蒂岡進行四旬期避靜

聖座各部會首長將於3月9日至14日在梵蒂岡保祿六世大廳進行避靜。教宗府講道神師帕索里尼神父帶領默想。

（梵蒂岡新聞網）聖座各部會首長將於3月9日四旬期第一主日下午5點開始在保祿六世大廳進行避靜，直到14日結束，他們在“精神上”與在羅馬傑梅利醫院住院的“教宗方濟各共融”。聖座新聞室公布了上述消息，並補充說，避靜默想將由教宗府講道神師帕索里尼（Roberto Pasolini）神父帶領，主題是“永生的希望”。

教宗府在一份有關避靜的邀請函中指出，基督的復活是所有人必將獲得永生的許諾，是“尼西亞大公會議所宣揚的基督信仰的希望、本質和頂峰”，“多個世紀以來，是安慰的泉源，為世人指引方向，照亮生命的終極意義”。

邀請函中寫道，隨著時間的推移，“這許諾已蒙上一層灰塵，其深層意義被一層面紗遮住”。在這“禧年中慶祝的特別四旬期，我們渴望默想永生，不把它視為將來才會發生的事，而是一份從現在起照亮我們生命的恩典”。

最後，文中寫道，“人類的旅程中不斷出現考驗和痛苦”，它們“只是有待在我們身上彰顯的榮耀的影子：天主從起初就召喚我們獲得預許的永生”。

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