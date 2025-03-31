聖座國務卿：教宗從未停止治理教會

在接受意大利《晚郵報》採訪時，聖座國務卿帕羅林樞機表示，教宗方濟各即使是在病情最嚴重的時候，依然「審閱卷宗，並依此作決策」。再者，聖座各部會可依照教宗賦予他們的權責，自主處理公務；封聖事宜則可由教宗代表主持。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各因健康緣故放慢腳步，但「教會的治理始終在他的手中」。無論是先前的住院時光還是現在的康復期，都使得教宗調整他處理公務的時間和份量，但是他從未停止工作。他將注意力放在那些需要他親自做定奪或指示的議題上。聖座國務卿帕羅林樞機在接受意大利《晚郵報》採訪時，強調了這個重點。

國務卿樞機解釋了聖座部會的運作方式。他表示，「教宗從來沒有停止治理教會，就連他在傑梅利醫院住院時也沒有」。當然，「聖座部會的合作者們能以先前得到的指示為基礎，並依照現行法規來處理很多例行公事」，不必事事徵求教宗的意見。

以教宗的名義行事

帕羅林樞機闡明，這段期間呈給教宗的只有那些「唯獨教宗能夠且應該做定奪的問題」，其餘的是聖座各部會的職責所在，它們「以教宗的名義工作」，可以遵照教宗方濟各所給的方針來做決定、執行公務。「平常的時候」也是這樣運作的。

以封聖事宜為例，聖座國務卿指出，冊封聖人的經文一般是由教宗誦念，「但就算是這個部分，必要時候，也可以委託給一名合作者，讓他以教宗的名義來宣讀」。因此，要是教宗授權給聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，後者就能「以教宗的名義宣讀經文」。

這一切也取決於聖父教宗在冊封大典期間的健康狀況。帕羅林樞機說，現在最重要的是教宗能夠依照醫囑好好休息兩個月、恢復健康。相較於他之前的步調，現在的活動量有所減少。但願這段「減少活動的時期能有助於他全面重新履行他的牧職」。

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