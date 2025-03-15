聖座國務卿：為教宗健康祈禱，並在關係中尋求和平

聖座國務卿帕羅林樞機為駐聖座外交使團成員主持彌撒。樞機提及教宗方濟各當選的週年紀念，並邀請每個人繼續為他的健康祈禱。

（梵蒂岡新聞網）駐聖座外交使團成員3月14日上午齊聚在梵蒂岡宗座大樓保祿小堂參加彌撒，為教宗方濟各的健康祈禱。聖座國務卿帕羅林樞機主持了這台彌撒，並感謝那些提議要以團體的名義為教宗同聲祈禱的人。

帕羅林樞機在講道中說：「我們今天早上相聚在一起，為聖父教宗的健康祈禱。願他能早日康復、回到我們中間。」樞機指出，前一天13日是教宗方濟各當選的12週年紀念日，他此刻正因雙側肺炎在羅馬傑梅利綜合醫院住院治療。

接著，帕羅林樞機省思了祈禱的本質和目的，強調祈禱是向天主敞開心扉，而不是告訴天主我們的渴望。事實上，天主早就知道我們的渴望。再者，祈禱使我們打開心門去聆聽天主聖言。

當天選讀的福音談論了義德這個進天國的條件（參閱：瑪廿20-26）。耶穌告訴門徒們，對他人發怒的人也要受裁判。帕羅林樞機由此指出，耶穌強調了愛近人的重要性。

戰爭不是從戰場開始的。帕羅林樞機如此說道，並闡明戰爭「是從人心開始的，它源自於我們心中對他人懷有的仇視和敵意」。雖然外交工作試圖避免戰爭爆發，但和平要求我們說話不可針鋒相對，卻要在我們與他人的關係中尋求天主的聖意。

樞機提醒外交人員，耶穌邀請眾人在朝拜天主的行動以前，先彼此修和。「因此，愛德先於其他任何義務，包括朝拜的義務。這就是為什麼在祭台前務必先和好再獻祭」。

此外，聖座國務卿也談到，教宗方濟各敦促基督徒經常在我們的關係中說：「請、謝謝、對不起！」樞機表示，這三個詞展現出放下對立情緒，變得宅心仁厚、心存善意的徹底轉變。

聖座國務卿最後總結道，天主從來不要求我們去做我們辦不到的事，卻時常賜予我們承行祂旨意的恩寵。「在天主聖言的淨化下，我們對一切美善泉源的天主充滿信心，為聖父教宗的健康獻上祈禱，而且這祈禱必能獲得新的力量」。

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