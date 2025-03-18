聖座：烏克蘭和平需要各方坦誠對話，不設前提條件

聖座新聞室在一份公告中提到3月14日烏克蘭總統澤連斯基與聖座國務卿帕羅林樞機之間的通話，聖座再次為烏克蘭和平祈禱，鼓勵有關各方進行對話。

（梵蒂岡新聞網）目前，正在為烏克蘭實施為期30天的停火協議進行談判之際，聖座希望有關各方進行“坦誠對話”，“不受任何前提條件的限制”，旨在達成“正義與持久的和平”。教宗方濟各稱烏克蘭為“飽受磨難的烏克蘭”。

聖座新聞室3月17日在一份公告中，提到3月14日，烏克蘭總統澤連斯基和聖座國務卿帕羅林樞機之間的通話。澤連斯基總統本人在其X平台帳戶上發布了相關消息。公告中寫道，雙方在那次電話交談中，基輔領導人“祝願聖父教宗方濟各早日康復，並提到烏克蘭接受了美國提出的停火建議”。

公告中寫道，“為此，聖座再次為烏克蘭和平祈禱，希望有關各方把握機會進行坦誠對話，不受任何前提條件的限制，目的是實現正義與持久的和平。同時，也鼓勵盡一切可能釋放囚犯”。

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