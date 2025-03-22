展示禧年的歷史：梵蒂岡珍貴文獻向公眾開放

這是梵蒂岡博物館與宗座檔案館攜手籌辦的一次非凡的展覽，設於宗座檔案館內的保祿廳，在此禧年期間特別向公眾開放。

（梵蒂岡新聞網）在多年之後，宗座檔案館內毗鄰梵蒂岡圖書館西斯汀大廳的三間保祿廳重新向公眾開放，展廳位於梵蒂岡博物館參觀路線之中。這是宗座檔案館首次用於舉辦展覽，展覽名稱為：“禧年——梵蒂岡館藏珍稀文獻”。宗座檔案館館長龍扎尼（Rocco Ronzani）神父表示：“檔案館不僅珍藏著教宗們的重要諭令，也保存了平信徒的日常生活記錄，以及那些在教會歷史長河中蒙受教會靈性與世俗恩惠之人的見證。”

保祿廳中的展覽盛事

這三間展廳曾是宗座“新”檔案館的所在地，由教宗保祿五世於1610年至1612年間設立。展廳原為羅馬聖教會圖書館館長的寓所，自1607年切薩雷·巴羅尼奧(Cesare Baronio) 樞機去世後便閒置至今。

館長龍扎尼神父在接受梵蒂岡新聞網採訪時表示，“這次開放展覽，就如同‘聖門’的開啓一樣,對我們來說意義重大。它代表著檔案館的開放，不僅僅針對學者和專業人士，更是面向更廣大的群眾，讓更多人能夠欣賞我們所保存的文獻資料。”

宗座檔案館向公眾開放

宗座檔案館，過去因僅供教宗使用而被稱為“秘密檔案館”。龍扎尼神父進一步說明：“自1881年起，檔案館便已向學者們開放。隨著時間推移，我們一步步拓展開放範圍，如今已面向更廣大的公眾，而這次展覽只是又邁出了一步。”

通過文獻詮釋禧年的意義

展覽通過展出與禧年有關的文獻和實物，從信仰、歷史和藝術的角度詮釋禧年的意義。來自宗座檔案館的展品包括歷代禧年頒布的詔書（Bolla di indizione），從最早的版本一直延續至教宗方濟各2024年5月9日簽署的2025年禧年詔書。

首個禧年與波尼法爵八世教宗的詔書

此次展覽的首個展廳中，展出了一份由梵蒂岡宗座圖書館珍藏、極為珍貴的原件——波尼法爵八世教宗頒布頒布的《自古就有》（Antiquorum habet）詔書。這份詔書宣告了1300年首個禧年的舉行。儘管文件落款日期為1300年2月22日，但文中設定的禧年開始時間為1299年12月24日——即聖誕節當天。詔書曾在聖伯多祿大殿於“建立聖伯多祿宗座慶日”時宣讀。

宗座檔案館館長龍扎尼神父表示，“我們展出的，是極具歷史價值的文獻，皆出自教宗權威之手。從宣佈禧年的詔書到涉及朝聖者具體生活以及羅馬城接待工作的其他文件，所有這些文件都包含了教宗們的指示，以確保這種接待能夠適合基督徒團體生活中如此重要的時刻。”

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