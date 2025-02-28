德加斯佩里真福列品案教區層級審理正式結束

教宗羅馬教區代理主教雷納樞機28日主持儀式，為德加斯佩里真福列品案教區階段的審理程序劃下句號。

（梵蒂岡新聞網）德加斯佩里（Alcide De Gasperi）的列真福品案教區層級的調查工作已完成。教宗羅馬教區代理主教雷納樞機2月28日中午在拉特朗宮主持儀式，為調查這位天主忠僕的生平、英勇美德、聖德名望和標記的階段正式劃下句號。

教區層級調查最初由意大利特倫托總教區的教會法庭開啟。聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在得到特倫托總主教和教宗羅馬教區代理主教雙方的同意後，轉交了一份覆文，批准將此案移交給羅馬教區。

在羅馬負責此案教區層級調查工作的法庭成員有主教代表達隆佐（Giuseppe D’Alonzo）蒙席、檢察員德馬泰斯（Andrea De Matteis）、書記員泰拉馬尼（Marcello Terramani）。維洛塔（Paolo Vilotta）是德加斯佩里列真福品和聖品案的申請人。調查程序的所有文件一式兩份，密封起來交給維洛塔，由他呈送到聖座封聖部。

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