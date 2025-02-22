梵蒂岡與哥倫比亞大學成立專家委員會，聚焦主權債務問題

在宗座社會科學院與哥倫比亞大學政策對話倡議的緊密合作下，成立了一個專家委員會，旨在經濟、社會及環境方面促進可持續成長，提出相關的改革和解決方案。

（梵蒂岡新聞網）“新冠疫情和烏克蘭戰爭對全球經濟造成了嚴重衝擊，發達國家採取的高利率貨幣政策加劇了很多發展中國家的債務危機”。這是宗座社會科學院(PASS)和哥倫比亞大學政策對話倡議(IPD)發表的聯合公告中提到的內容。雙方還在公告中宣布成立一個專家委員會，並將在2025年期間舉行會議，以應對主權債務和發展危機，這些問題正日益影響著全球南方。

該委員會由斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）教授領導，並將製作一份禧年特別報告。委員會成員包括學術界、民間社會和宗教團體有關主權債務的國際專家，他們集思廣益為經濟、社會和環境方面的可持續發展指明道路。此外，委員會還將撰寫一份關於國際金融架構的改革計劃，讓最貧窮國家的債務具有可持續性，從而推動在衛生、教育、清潔能源和氣候適應方面進行更多投資。

公告中還提到，教宗方濟各將債務減免作為禧年的先決事項。他承認當前的金融架構不足以解決這些日益增長的危機，亟需在全球層面進行改革。

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