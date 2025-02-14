梵蒂岡天文學家出書：《耶穌會士的星辰指南》

梵蒂岡天文台台長、耶穌會士康索爾馬尼奧修士出新書，闡述個人省思與耶穌會投入天文學領域的詳細歷史。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡天文台台長、耶穌會士康索爾馬尼奧（Guy Consolmagno）修士出了一本新書，題名為《耶穌會士的星辰指南》。該書於2月4日問世，講述了耶穌會投入天文學領域的漫長歷史。

康索爾馬尼奧修士在書序中闡明，耶穌會投入天文學的歷史源自於修會創會之初。他們的會祖聖依納爵（Ignatius of Loyola）就已經在自傳中闡明，他領受的最大安慰來自於仰望星空。該書也提及19世紀的耶穌會天文學家塞基（Angelo Secchi），以及耶穌會知名詩人霍普金斯（Gerard Manley Hopkins）。

《耶穌會士的星辰指南》同時也是一本講述個人心路歷程的書。它充滿了康索爾馬尼奧的反思，其中有一章特別論及他如何發現加入耶穌會的聖召。

此外，這本書也收錄了關於信仰與科學關係的省思。舉例來說，康索爾馬尼奧敦促人們警惕信仰與科學的相容論，或者試圖在科學發現與聖經教導之間找出關聯性的做法。他強調：「宗教與科學必須維持其自主性及其獨特性。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html