世界主教會議：十個研究小組的協調員和秘書舉行會議

基於世界主教會議第16屆常規會議第一會期上出現的問題，教宗成立了十個研究小組。這些小組代表於今年2月18日舉行會議，介紹各自小組的工作。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於2024年3月成立的十個研究小組的協調員和秘書於今年2月18日召開會議，討論世界主教會議第16屆常規會議第一會期上出現的問題。教會會議秘書處的一份公告稱，本次會議以祈禱時刻開始，與會者為教宗祈禱，祝他早日康復。

接著，每位協調員輪流介紹各自小組的工作，特別指出所用的方法、涉及的人群和組織，以及預計呈交小組報告的時間、遇到的困難和尚未解決的問題。公告寫到，“對那些解決‘橫向’問題的研究小組，這豐富的分享時刻特別有用”。教會會議秘書處顧問科斯塔（Giacomo Costa）神父提供了一些“有用的元素，以確保報告的書寫存在一定的一致性，並有益於提交”。

小組協調員獲悉，法典委員會樂於陪伴他們個別的工作，尤其是在涉及教會法典問題的時候。教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機提醒與會者有必要把外部貢獻列入考量，這些貢獻可以在今年3月31日前通過電子郵件（synodus@synod.va）提交給教會會議秘書處，正如世界主教會議第16屆常規會議第二會期開幕式上所宣布的那樣。收到的新貢獻都會及時轉發給相關的研究小組。

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