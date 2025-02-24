英國法官對倫敦房產案判決：明喬內沒有秉持善意行事

英格蘭及威爾士高等法院對意大利金融家明喬內的律師提起的法律程序作出裁決：明喬內沒有秉持善意行事。此前，明喬內的律師於2020年在英國對聖座國務院提出法律程序，意圖阻撓梵蒂岡檢察官啟動的調查。

（梵蒂岡新聞網）法官諾爾斯（Robin Knowles）2月21日代表英格蘭及威爾士高等法院對金融家明喬內（Raffaele Mincione）及其公司向聖座國務院提出的法律程序作出裁決。法官表示，「基於過程中浮現的事實，請求人並未遵守與國家（即聖座國務院）溝通的標準，也就是那些會符合善意行為的標準」。此裁決與梵蒂岡法院的判決一致。

明喬內與他的公司於2020年6月份啟動程序，請求英國法院發布一系列不利於聖座國務院的聲明。這些聲明涉及在2018年11月至12月簽署的合同，聖座國務院藉此嘗試在倫敦購買位於斯隆大道60號的房產。

明喬內和他的公司尤其請求法院以一系列的聲明來證明他們在與聖座國務院談判及執行合同時的善意。此爭論在調查和提告的背景中出現，後來在2021年7月，明喬內先生被梵蒂岡城國檢察官辦公室起訴，所控告的一系列罪名與聖座國務院的投資案有關。

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