教宗為梵蒂岡城國政府任命兩名秘書長

教宗任命聖座福音傳播部助理秘書長納帕總主教和梵蒂岡城國政府副秘書長普利西-阿利布蘭迪律師為梵蒂岡城國政府秘書長。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各“修訂了2023年5月13日頒布的梵蒂岡城國基本法，以及2018年11月25日頒布的、關於梵蒂岡城國政府的第274號法律”，為梵蒂岡城國政府任命兩位秘書長。這項任命自2025年3月1日起生效。

這兩位秘書長分別是納帕（Emilio Nappa）總主教和普利西-阿利布蘭迪（Giuseppe Puglisi-Alibrandi）律師。目前，納帕總主教是聖座福音傳播部初傳福音和新建地方教會部門助理秘書長、宗座傳教善會主席；普利西-阿利布蘭迪律師擔任梵蒂岡城國政府副秘書長一職。聖座新聞室在2月25日的公報中公布了這一消息。

同一公報中寫道，教宗授權自今年3月1日起將擔任梵蒂岡城國宗座委員會主席和梵蒂岡城國政府主席的彼得里尼（Raffaella Petrini）修女，“適當安排和授予”兩位秘書長“明確職權或特定任務”。

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