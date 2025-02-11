克拉耶夫斯基樞機為老太太米茲主持殯葬彌撒

克拉耶夫斯基樞機在羅馬和解大道的聖堂為聖誕夜不幸去世的老太太米茲主持葬禮。

（梵蒂岡新聞網）位於羅馬和解大道的特拉斯蓬地納的聖瑪利亞(Santa Maria in Traspontina)堂是米茲老太生前的庇護所，堂前的臺階是她的床。聖誕節當天，也正逢邁入禧年，她卻因寒冷失去了生命。而在這個她視為家的地方，人們為她送上了塵世間的最後一程。

2月8日上午，教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機為米茲主持葬禮。聖堂的跪凳上坐滿了人：有人曾努力照護她，有人曾隱約看見她在發脾氣又戛然而止向人打招呼，還有人曾碰見她在噴泉旁洗衣服或縫補衣物。對於米茲老太，人們一直知之甚少。流落街頭並不是人們通常的一種選擇，有時，它是人在絕望前的一個不得已選擇。

“憐憫”是當天殯葬彌撒福音中的核心，克拉耶夫斯基樞機講到，憐憫是“天主的語言”，是天主的風格，正如教宗方濟各多次強調的那樣，它由關懷、同情和溫柔組成。這是一種與最脆弱的人相處的必要態度。樞機將米茲進入永恆的生命與通過聖門聯系在一起，聖門是“走向全新開始的象徵性門徑，表明了進入耶穌聖心的意願”。米茲已經用她的一生走完了這條路，樞機繼續說道：“她現在活在與天主圓滿的共融中”。

“通過聖門”，樞機解釋道，“象徵著一個悔過補贖的行動並與天主和好”，人們會在其中感受到祂的慈愛，得到祂的擁抱，從祂的聖言中得到滋養並將其付諸實踐，按照祂的聖意而生活。樞機強調：“米茲再也無法解決她的問題了”，但通過她的一生，能夠讓我們審視我們是如何改變自己的生活。殯葬彌撒結束後，米茲老太的靈柩被安葬在羅馬的弗拉米尼奧(Cimitero Flaminio-Prima Porta)公墓。

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