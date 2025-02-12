德肋撒修女的紀念日列入《羅馬禮儀通用日曆》

教宗決定將德肋撒修女紀念日列入《羅馬禮儀通用日曆》，並於每年9月5日自由紀念這位聖人。

（梵蒂岡新聞網）聖座禮儀及聖事部以教宗的名義頒布法令，將加爾各答的德肋撒修女的紀念日列入《羅馬禮儀通用日曆》中，作為自由紀念。這位聖女的紀念日訂於9月5日。

教宗決定將德肋撒修女紀念日列入禮儀通用日曆中，以回應主教、男女會士和信徒團體的請求。在仔細考慮了德肋撒修女的靈修對全世界的影響後，此舉的目的是要推崇她為希望的傑出見證人，尤其對於那些在生活中被遺棄者而言更是如此。

與該法令一起公布的一些拉丁文原文要添加到所有的教會年曆、彌撒慶典禮儀和時辰祈禱禮儀書，以及《羅馬殉道者名錄》中，並交由各地主教團翻譯、批准。在聖座禮儀及聖事部的確認後，相關的禮儀經文將依照現行法規公布（參閱：《重大原則》手諭）。

教宗方濟各於2016年9月4日在聖伯多祿廣場主持大禮彌撒，冊封加爾各答的德肋撒修女為聖人。他在彌撒講道中稱修女是慷慨分施天主慈悲的人。

這位在最弱小者中的婢女是慈善撒瑪黎雅人的真實樣貌。教宗說，德肋撒修女的使命沿著城市的街道和存在的邊緣，今天繼續成為天主“接近窮人中最貧窮者”的有力見證。

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