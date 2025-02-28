梵蒂岡城國政府與意大利海關署簽訂合作協議

梵蒂岡城國政府與意大利海關與專賣署2月27日簽訂一份關於海關事務的技術－行政合作協議。城國政府主席：協力合作的必要性與日俱增；城國政府秘書長：分享銀行數據，以增進合法性。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡城國政府與意大利海關與專賣署（ADM）2月27日在後者位於羅馬的辦公地點簽訂一份關於海關事務的技術－行政合作協議。對此，梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機表示，協力合作的必要性與日俱增，以促使「運作更有成效」，並「提升透明度和減少官僚程序」。

以合法性為焦點

即將於3月1日接替貝赫斯樞機職務的現任城國政府秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女指出，需要擴大銀行數據的數字化轉型，才能打造出「數字領域的生態系統」。這位修女祝願兩國能「在可利用的數據和信息方面快速達成交換」，進而「改善透明度並增進合法性」。

遠距離通信和人員培訓

意大利海關與專賣署署長阿萊塞（Roberto Alesse）表示，這份協議是個「新的運作框架，藉此為接下來幾年的雙邊合作確立方向，並且為海關體系的信息交換注入動力」。此協議有兩份附件，規定以試行的方式引入一套提出貨幣聲明的遠距離通信程序，從而減少繁瑣的過程，增加透明度，並且持續更新海關人員的職能。阿萊塞最後指出，「唯有通過持之以恆的定期培訓計劃，我們才能強化體系，使之能應對我們每天面臨的全球化挑戰」。

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