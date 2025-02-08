“靈修之路”，拉齊奧與加利西亞在羅馬簽署備忘錄

兩大地區在禧年背景下於意大利駐聖座大使館簽署合作協議。菲西凱拉總主教指出：”這一工具將進一步提升朝聖的價值。”

（梵蒂岡新聞網）“這一工具將進一步提升朝聖的價值。”聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教如此形容意大利拉齊奧大區與西班牙加利西亞自治區於2月6日簽署的合作備忘錄，標題為《靈修之路——法蘭奇傑納之路與聖地亞哥-德孔波斯特拉之路》。這一倡議是在禧年框架內發起的。

簽署儀式於當天上午在羅馬的意大利駐聖座大使館所在地博羅梅奧宮（Palazzo Borromeo）舉行。加利西亞自治區主席阿方索·魯埃達（Alfonso Rueda）和聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教分別發表講話。總主教在活動結束後向梵蒂岡媒體闡述了這一備忘錄的意義，並表示：“它遠不止是一份簡單的合作協議。”

朝聖之路不僅是一種行走，更是一種靈性之旅在2025年禧年框架內，聖地亞哥之路與法蘭奇傑納之路簽署備忘錄的意義何在？

這無疑是加利西亞自治區與拉齊奧大區之間一項重要的合作，它們共同擁有朝聖者嚮往的“寶藏”：拉齊奧有羅馬的聖伯多祿和聖保祿之墓，而加利西亞則守護著聖雅各伯之墓。然而，我認為這份備忘錄的意義遠不止於一項簡單的合作協議，因為它成為了一個工具，能夠進一步提升朝聖的價值。朝聖的行程使人能夠體驗靈性的層面，而這種靈性追尋正是當今男女老少在內心深處所渴望的。事實上，朝聖之路象徵著人生旅程，幫助我們不僅重新認識自己，也讓我們意識到，我們需要天主。

為何步行朝聖如此重要，而不是乘飛機或大巴到達後再步行，比如步行五米穿過聖門？

步行朝聖需要付出努力，它是一種艱辛的旅程。步行意味著同行者之間能夠相遇、彼此陪伴，建立深厚的聯繫。此外，步行使人能夠沈浸在大自然的美景之中。因此，當一個人選擇步行朝聖時，他實際上是在走向一場冒險——去重新發現美：人際關係之美、世界之美、自然之美、受造物之美，以及最重要的是獲得獨特體驗之美。

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