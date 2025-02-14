巴尼亞斯科樞機出新書：默想希望，建設未來

《基督，每個人的希望》是一本聖年期間每日簡短省思的書。這些省思從意大利主教團榮休主席巴尼亞斯科樞機的教導中得到啟發。

（梵蒂岡新聞網）“如何才能不陷入當下而無法自拔，被它擊垮？”這是巴尼亞斯科（Angelo Bagnasco）樞機在新書《基督，每個人的希望》中提出的其中一個問題。在禧年之際，這本書回顧樞機的工作，邀請我們看得更遠、視野遼闊，從而能成為“建設未來”的基石。

新書發布會將於3月3日舉行。巴尼亞斯科樞機曾是意大利主教團主席、歐洲主教團委員會主席。他在這新書中提出的日常省思，將伴隨我們在禧年期間的默想和祈禱。

樞機引領讀者每天走“心靈和信仰智慧的道路”，並意識到“現代人，儘管工作繁忙，仍有必要舉目仰望”。這邀請呼應了教宗方濟各的叮囑，教宗鼓勵大家在忙碌之餘抽空誦讀福音。巴尼亞科斯樞機指出，在當今世界裡，極其需要“進入到我們自己的內心，去與上主相遇”。

巴尼亞斯科樞機在著作中謹慎指出接近天主的方式，並敦促我們去尋找禧年的希望。樞機也提到“宣報希望”的迫切性，要“宣告永不落空的希望，即耶穌基督”。今天，在這個複雜而又歡欣的時期，這希望比以往任何時候都“更加”必要。

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