禧年軍警慶典記者會：缺少希望，我們便會一無所有
（梵蒂岡新聞網）三萬多人湧入羅馬，參加2025聖年的第二項重要慶祝活動。這個為期兩天的禧年慶典，主角是武裝部隊、警察、安全人員、退伍軍警、軍人聯合會、軍校、隨軍司鐸和隨軍教長團。
2月8日至9日，這些團體前來羅馬朝聖、跨聖門、參加音樂會，並以在聖伯多祿廣場舉行的彌撒劃下句號。
以和平為目的
在聖座新聞室7日舉行的記者會上，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教介紹了這為期兩天的慶典。
代表團來自一百多個國家，包括哥倫比亞、澳大利亞、烏克蘭、美國和印度尼西亞。他們從8日週六展開朝聖活動，跨聖門、辦告解。
8日下午，管樂隊的音樂在羅馬市中心人民廣場飄揚，歡迎這些團體。9日主日，儘管教宗罹患支氣管炎，但菲西凱拉總主教表示，教宗仍會按照原計劃主持彌撒。
代理部長省思道，禧年的軍警活動「首先且主要促使人們想起和平」，尤其是為今天遭受暴力的地區。總主教引用教宗方濟各在禧年詔書中的話，稱聖年提醒我們，「締造和平的人會被稱為天主的兒女。和平的呼聲敦促每一個人，並要求我們實踐具體的計劃」。
武裝部隊與希望禧年
具體的計劃以各種形式實現，為世界各地人們的需求效勞。其中一個項目便是伊里妮行動（Operation Irini）。
克羅地亞海軍中校盧肯達（Ozren Lukend）在記者會上提到伊里妮行動，稱它「對利比亞和平進程作出貢獻與支持」。歐盟23個成員國參與了這個海上軍事安全措施來遏止軍火走私。
作為伊里妮行動的參謀，盧肯達中校闡明，希望的禧年與軍事行動促進和平的層面緊密相關。「它將希望帶給所有被殘暴行徑影響的人，因為他們渴望和平，單單只有和平」。
「缺少希望，任何形式的希望，我們便會一無所有」。盧肯達中校如此強調，並表明將希望帶去那些似乎失去希望的地方是「高尚的事業」。
各地軍人的禧年慶祝活動
很多從軍的男女沒有機會來到羅馬朝聖、在聖伯多祿大殿跨聖門，但他們並沒有被棄之不管。意大利隨軍司鐸大修院菲諾蒂（Saverio Finotti）神父指出，軍事任務地區的聖堂成了「朝聖的目的地，以傳達天主邀請每個人悔改的訊息」。
如此一來，禧年期間武裝部隊的活動不僅限於羅馬，而且能觸及在世界各個角落投身於和平與希望事業的男女。
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