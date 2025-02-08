禧年軍警慶典記者會：缺少希望，我們便會一無所有

三萬多名現役和退役的軍人和警察在梵蒂岡舉行為期兩天的禧年慶祝活動。該慶典旨在承認他們的服務給全世界的人帶來希望。

（梵蒂岡新聞網）三萬多人湧入羅馬，參加2025聖年的第二項重要慶祝活動。這個為期兩天的禧年慶典，主角是武裝部隊、警察、安全人員、退伍軍警、軍人聯合會、軍校、隨軍司鐸和隨軍教長團。

2月8日至9日，這些團體前來羅馬朝聖、跨聖門、參加音樂會，並以在聖伯多祿廣場舉行的彌撒劃下句號。

以和平為目的

在聖座新聞室7日舉行的記者會上，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教介紹了這為期兩天的慶典。

代表團來自一百多個國家，包括哥倫比亞、澳大利亞、烏克蘭、美國和印度尼西亞。他們從8日週六展開朝聖活動，跨聖門、辦告解。

8日下午，管樂隊的音樂在羅馬市中心人民廣場飄揚，歡迎這些團體。9日主日，儘管教宗罹患支氣管炎，但菲西凱拉總主教表示，教宗仍會按照原計劃主持彌撒。

代理部長省思道，禧年的軍警活動「首先且主要促使人們想起和平」，尤其是為今天遭受暴力的地區。總主教引用教宗方濟各在禧年詔書中的話，稱聖年提醒我們，「締造和平的人會被稱為天主的兒女。和平的呼聲敦促每一個人，並要求我們實踐具體的計劃」。

武裝部隊與希望禧年

具體的計劃以各種形式實現，為世界各地人們的需求效勞。其中一個項目便是伊里妮行動（Operation Irini）。

克羅地亞海軍中校盧肯達（Ozren Lukend）在記者會上提到伊里妮行動，稱它「對利比亞和平進程作出貢獻與支持」。歐盟23個成員國參與了這個海上軍事安全措施來遏止軍火走私。

作為伊里妮行動的參謀，盧肯達中校闡明，希望的禧年與軍事行動促進和平的層面緊密相關。「它將希望帶給所有被殘暴行徑影響的人，因為他們渴望和平，單單只有和平」。

「缺少希望，任何形式的希望，我們便會一無所有」。盧肯達中校如此強調，並表明將希望帶去那些似乎失去希望的地方是「高尚的事業」。

各地軍人的禧年慶祝活動

很多從軍的男女沒有機會來到羅馬朝聖、在聖伯多祿大殿跨聖門，但他們並沒有被棄之不管。意大利隨軍司鐸大修院菲諾蒂（Saverio Finotti）神父指出，軍事任務地區的聖堂成了「朝聖的目的地，以傳達天主邀請每個人悔改的訊息」。

如此一來，禧年期間武裝部隊的活動不僅限於羅馬，而且能觸及在世界各個角落投身於和平與希望事業的男女。

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