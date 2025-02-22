羅馬舉行關於聖堂與藝術家角色的會議

羅馬舉辦了題為“聖堂與藝術家”的會議，探討藝術和建築在禮儀與祈禱中的角色與功能。宗座額我略大學奧塔維奧·布卡雷利教授表示：“藝術必須能夠傳達希望，而這希望正是基督的面容。這一希望正是我們所經歷的禧年的主題。”

（梵蒂岡新聞網）為期兩天的分析與反思，回顧過去並展望未來。在兩所宗座大學的倡議下，2月13日至14日羅馬舉辦了一場國際會議——“聖堂與藝術家：自首屆藝術家禧年（2000-2025）25年來的總結與展望”。教宗們早已感受到，在面對神聖藝術作品的創作或聖堂的設計時，有必要呼籲藝術家們進行對話。此次會議由聖座福音傳播部贊助，旨在借此藝術家禧年之際，總結建築師、畫家和雕塑家如何回應這些召喚。同時，會議也探討了宗教藝術與建築的前景，並始終關注梵蒂岡第二屆大公會議《禮儀憲章》（Sacrosanctum Concilium）中所表達的的精神：“既要保持良好的傳統，也要為合法的進步開闢道路”。正如本篤十六世教宗所言，“傳統是一個活生生的現實，因此它包含了發展與進步的原則。這就好比說，傳統之河總是源遠流長，奔流不息。”

宗座額我略大學基督教考古學與碑銘學教授、教會文化遺產系主任奧塔維奧·布卡雷利（Ottavio Bucarelli）向我們解釋了此次會議的緣由：“此次會議的目的是聚焦並總結自聖若望保祿二世教宗召開首屆藝術家禧年以來的25年。這是一個反思的時刻，思考教會與藝術家之間的關係——教宗們關於藝術及其與教會關係的教導，以及我們今天在每個主日或平日所參與的聖堂中所見到的實際情況。”

布卡雷利教授進一步解釋道：“此次會議是通過兩所大學的協同合作策劃並實現的，分別是宗座額我略大學教會文化遺產系和宗座聖十字架大學禮儀學院，並通過跨大學、跨學科的研究小組‘當代聖藝’（Sacro Contemporaneo）展開合作。該小組由來自多所宗座大學和國立大學的教授組成。因此，這兩天的會議是這一合作的首個成果。”

隨著梵蒂岡第二屆大公會議的召開，彌撒的慶祝方式發生了變化，隨之而來的是空間佈局的調整，例如祭台的位置不再背對信眾，而是允許主禮者面向信眾（versum populum）。布卡雷利解釋道：“新聖堂的設計必須適應祭台區的不同佈局。另一個問題是對古老聖堂的調整，如今仍需在這些聖堂中找到結構與當代調整方案之間的和諧，即讓歷史建築與現代設計對話，以和諧的方式在古老建築中引入新元素，使主禮者和參禮團體感受到這些變化是自然的，而非突兀的。”

布卡雷利教授繼續說：“這些操作的難度，以及設計的美感，都表明了教會、藝術家和建築師之間對話的重要性。尤其是培育的重要性，因為藝術家和建築師通常來自一個在其作品集中未曾嘗試過宗教藝術或適合禮儀創作的領域。因此，有必要引導他們，幫助他們理解教會和禮儀的需求。”

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