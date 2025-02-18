和解五號藝術展揭幕：畫家嚴培明與監獄服刑人的作品

和解五號藝術展於2月15日在和解大道上揭幕，該展覽由聖座文化教育部與羅馬天皇后監獄合作籌辦。華人畫家嚴培明強調，要通過藝術恢復關於團體感的視野。

（梵蒂岡新聞網）在禧年藝術家慶典的機會上，和解五號藝術展於2月15日拉開帷幕。該展覽陳列多幅羅馬天皇后監獄服刑人的大型肖像畫，這些都是華人藝術家嚴培明（Yan Pei-Ming）的作品。

畫家嚴培明是在遠程進行創作的，開展前一天才與畫中的人物角色見面。這位華人畫家向本新聞網表示：「我進去時，立刻分辨、辨認出這些人。我跟他們遠程『共同生活』了一個月，現在他們就在那裡。我一進門看見他們，心想：『啊，是他。』這將令我永遠難忘。」

這位畫家接著表明，「在藝術方面，我對服刑人感興趣，而且不只是監獄裡的人，卻是整個監獄團體。他們有獄警、志工、神父、醫生。這給監獄一個不同的視野」。

被問到禧年，嚴培明認為，這是「希望、我們人類的希望」。談到希望，其中一張畫的人物原型在受訪時表示：「需要始終對更好的事物抱持希望。如果失去希望，也就失去了活下去的渴望。我在監獄這裡很多年了，已經有7年之久，所以我努力滋養希望。我的刑期應該幾乎要結束了，因此，我們要對更好的未來懷抱希望。」

這位服刑人也分享了看到自己的大型肖像畫的感受。他說：「我們通常是去參觀這些知名藝術家的畫作。看到自己的肖像畫，令人心潮澎湃。我從來沒有經歷過這種事，甚至連想都沒有想過，所以這真的很美，真的讓人感到激動。」

關於這個肖像展，策展人佩雷拉女士解釋道，「在藝術史上，依照傳統，肖像畫賦予被代表者尊嚴，見證他作為人、作為個體的價值」。

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