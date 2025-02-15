聖座國務卿：不可將巴勒斯坦人趕出加沙

聖座國務卿在意大利駐聖座大使館出席活動，並在活動間隙表示：出生在加沙的人理當能留在自己的土地上。關於試圖終止烏克蘭戰爭的一絲曙光，樞機予以正面評價，卻也強調和平必須是「公正且持久的」。

（梵蒂岡新聞網）從中東危機到烏克蘭局勢：聖座國務卿帕羅林樞機2月13日傍晚在意大利駐聖座大使館出席活動時，談論了這些主題。在紀念拉特朗條約的機會上，意大利與聖座兩國最高層都參加了這項活動，除了聖座國務卿帕羅林樞機以外，意大利共和國總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、部長會議主席梅洛尼（Giorgia Meloni）女士也親自與會。

中東問題的解決之道始終是以巴兩國共存

聖座一直關注加沙的形勢變化。國務卿帕羅林樞機在活動間隙表示，巴勒斯坦人理當能留在自己的土地上。「不可有任何驅逐行動，這是基本要點之一。」

意大利方表明支持以色列和巴勒斯坦兩國共存的解決方案，「因為這意味著也給民眾帶來希望」。

烏克蘭需要公正的和平

在烏克蘭方面，外交工作有所進展。帕羅林樞機重申，「需要公正的和平」。提到已經採取的許多行動，以及已出現的曙光，樞機表示，「我們希望這些能具體實現，我們希望能達致和平。為了使它穩定且持久，它必須是公正的和平，讓面臨危險的各方都參與其中，並考慮到國際法及聯合國宣言的原則。所提出的一切都是有益的，因為需要終止這場屠殺」。

意大利外交部長塔亞尼進一步指出，無論如何，都要讓歐盟和基輔參與談判。

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