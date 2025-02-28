“禧年聖母靈修慶典”，原版法蒂瑪聖母態像將前往羅馬

聖座福音傳播部通知，10月12日主日在聖伯多祿廣場舉行彌撒之際，原版的法蒂瑪聖母態像將臨在於參禮信眾之中。

（梵蒂岡新聞網）在今年10月11日至12日舉行“禧年的聖母靈修慶典”的機會上，法蒂瑪聖母原版態像將來到羅馬。這尊世界各地信徒所熟知的聖母像是“望德不叫人蒙羞”的象徵，它將出現在10月12日主日上午10點半在聖伯多祿廣場舉行的彌撒中，進一步豐富這祈禱和省思的時刻。進入聖伯多祿廣場參與彌撒是免費的，不需入場券。現在已可以在網站上報名參加這項禧年活動，截止日期為2025年8月10日。

這是這尊聖母像第4次離開法蒂瑪朝聖地來到羅馬：第一次是在1984年，為慶祝救贖特別禧年，當時聖若望保祿二世教宗在3月25日將世界奉獻給聖母無玷聖心；第2次是在2000年大禧年；第3次是在2013年10月信德年的機會上。

聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教指出，“深受眾人喜愛的法蒂瑪聖母像的臨在將使每個人都會感受到童貞聖母瑪利亞的親近”。這是一尊對世界各地的信徒來說意義非凡的聖母像，就如聖父教宗在禧年詔書《望德不叫人蒙羞》中所強調的，信眾敬禮聖母，她是“最慈愛的母親，從不離棄自己的孩子”。

事實上，聖母瑪利亞在法蒂瑪向三位小牧童說的話，一直令我們每個人感到放心。她說：“我絕不離開你。我的無玷聖心將是你的避難所，也是領你到達天主那裡的道路。”

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