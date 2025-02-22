世界各地的執事齊聚羅馬參加禧年執事慶典

禧年執事慶典於2月21日下午開始，將於23日在聖伯多祿大殿舉行的彌撒結束。

（梵蒂岡新聞網）禧年期間第四項重要慶典，即禧年執事慶典於2月21日開始，並將於23日在聖伯多祿大殿舉行的彌撒結束。教宗方濟各由於健康狀況，他委託聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教主持慶典彌撒聖祭。彌撒中，將有23位執事候選人領受執事聖執，其中有兩位來自巴西、6位來自哥倫比亞、1位來自法國、2位來自波蘭，來自意大利、墨西哥、西班牙和美國的各3位。

這幾天，6千多名來自世界大約100個國家的執事朝聖者聚集羅馬，他們中，近4千名終身執事與其家人來自意大利、1300人來自美國、656人來自法國、350人來自西班牙、230人來自巴西、160人來自德國，以及150人來自墨西哥。此外，也有很多來自波蘭、英國和加拿大的團體抵達羅馬，還有來自喀麥隆、尼日利亞、印度、印度尼西亞和澳大利亞的代表。

2月21日下午在羅馬的12座聖堂為禧年執事慶典拉開帷幕。當天3點30分開始祈禱時刻，並一起誦念日課。4點至6點則由12位主教主持要理講授，主題是“在聖職職務中希望的具體標記”。隨後的活動是經驗分享。

隔天2月22日上午9點至下午2點，所有的活動參與者前往聖伯多祿大殿朝聖、跨越聖門。與此同時，在和解大道音樂廳召開由聖座聖職部主辦的國際會議，主題為“在一個同道偕行和傳教的教會中的執事：成為希望的見證人”。當天傍晚6點，在保祿六世大廳舉行守夜祈禱活動。

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