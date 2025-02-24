菲西凱拉代教宗主持彌撒：執事是祭台與街道間的“橋梁”

菲西凱拉總主教受教宗方濟各委託，在聖伯多祿大殿主持了禧年執事慶典彌撒。教宗因病住院，菲西凱拉總主教在彌撒中為教宗祈禱：“我們感受到他就在我們中間。”彌撒中，23位候選人領受了執事聖秩聖事。

（梵蒂岡新聞網）聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教在彌撒中表達了對執事們的期望：成為寬恕的使徒、無償服侍弟兄的僕人以及共融的建設者。教宗方濟各因健康原因住院，菲西凱拉總主教受其委託，於2月23日上午在聖伯多祿大殿主持了禧年執事慶典彌撒。此次活動是禧年四大活動中的第四項，近日有數千名終身執事來到羅馬朝聖。彌撒中，有23位候選人領受了執事聖秩聖事。

菲西凱拉總主教在彌撒中表示：“在感恩祭中，共融達到了最圓滿、最深刻的意義。我們感受到教宗方濟各就在我們身邊，就在我們中間，儘管他躺在醫院的病床上。這要求我們以更強烈、更熱切的心祈禱，祈求上主在他經歷考驗和疾病的時刻扶持他。”

隨後，總主教開始宣讀教宗方濟各準備的講道稿，邀請大家從剛剛聆聽的讀經和關鍵詞“無償”出發進行反思。教宗指出，“無償”是“基督徒生活”和執事職務的基本維度，尤其體現在三個方面：寬恕、無償服侍和共融。

寬恕，為未來預備“接納”的家

首先，寬恕的宣告是“執事的一項基本任務”，同時也是“任何教會旅程中不可或缺的要素”和“人類共處的基本條件”。

當耶穌說“愛你們的仇敵”時，祂指出了寬恕和關係的必要性。教宗解釋說，如果我們希望“共同成長，分享彼此的光亮與陰影、成功與失敗”，我們就不能將“那些傷害和背叛我們的人”排除在我們的愛之外。

另一方面，一個對敵人只有仇恨的世界是一個“沒有希望”和未來的世界，注定會被戰爭、分裂和無盡的復仇“撕裂”。

因此，寬恕意味著為未來預備“一個在我們內心和我們的團體中接納、安全的家”。在這樣的使命中，執事因其職務而被派遣到世界的邊緣，致力於把每一個人，“即使是那些犯錯和帶來痛苦的人”，視為“靈魂受傷”的弟兄姐妹，他們比任何人都更需要“修和、指引和幫助”。

無償服侍：執事職務的核心

接著，彌撒講道分析了第二個方面——無償服侍。福音中邀請我們行善並“不求回報”地施予，這正是無償服侍的體現。這些話語充滿了“友誼的美好芬芳”，這種態度並非執事行動的“附屬品”，而是其本質的核心，因為執事在職務中被祝聖，成為天父慈悲面容的“雕塑家”和“畫家”，以及天主聖三奧秘的“見證者”。

福音中多處體積耶穌稱自己是光：在為宗徒們洗腳後，祂說：“誰看見了我，就是看見了父”（若十四9）；在建立聖體聖事時，祂說：“我在你們中間卻像是服事人的”（路廿二27）；在前往耶路撒冷的路上，當門徒們爭論誰最大時，祂教導他們：“人子，不是來受服事，而是來服事人，並交出自己的性命，為大眾作贖價”（谷十45）。

無償奉獻是共融的源泉

因此，無償的最後一個維度是作為“共融的源泉”：無償奉獻“使人團結，建立聯繫”，因為它表達並滋養了一種“共同生活”，其目標是“奉獻自己並造福他人”。

以教會的主保聖人聖老楞佐為例——當指控者要求他交出教會的財寶時，他指向窮人並說：“看，這就是我們的財寶！”——我們可以明白如何建立共融：通過言語，尤其是行動，以個人或集體的名義，向弟兄姐妹表達每個人的價值。

最後，教宗提醒那些即將領受執事聖秩聖事的人，聖秩“不是上升，而是下降，是變得微小，是謙卑自己，脫下自己”，好能在服侍中捨棄“屬世的舊我”，並在愛德中穿上“屬天的新我”。

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