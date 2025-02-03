梵蒂岡宗座圖書館“旅途”展覽：信仰是一個持續的旅程

梵蒂岡宗座圖書館在禧年期間舉辦以“環遊世界”為主題的展覽。扎尼總主教：信仰如同旅程，是一場持續的探索。意大利歌手喬萬諾迪：旅程即朝聖。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡宗座圖書館在禧年期間舉辦名為“旅途”（En route）的展覽，其中包含旅行故事、創意旅程和朝聖時刻。該展覽於1月31日正式揭幕，2月15日至12月20日對外開放，參觀需提前在線預約，並將貫穿整個禧年期間。

扎尼總主教：信仰是一個持續的旅程

聖座新聞室在揭幕儀式的當天舉行了展覽介紹會。羅馬聖教會圖書館和檔案館總負責人扎尼（Angelo Vincenzo Zani）總主教解釋說，梵蒂岡宗座圖書館保存著許多珍貴的歷史文獻，涵蓋了多個“知識領域”，如哲學、神學、法律、藝術、自然科學、音樂及天文學等諸多領域。“正是在這一視野下，‘旅途’這一項目得以展開，其目標是對意大利外交官切薩雷·波馬（Cesare Poma, 1862-1932）所收藏的期刊文獻，進行修復、編目並數字化。”

扎尼蒙席指出，展覽亦承載著禧年的精神，提醒我們“希望不是停留不前，而是不斷行走”。信仰“是一場持續的探索”，“是引領我們不斷前行”的旅程。

此外，“旅途”展覽特別邀請三位當代藝術家，以不同的藝術形式呈現全球旅程的多樣性：意大利歌手洛倫佐·凱魯比尼（Lorenzo Cherubini，藝名喬萬諾迪）；冰島插畫家威廉姆斯（Kristjana S. Williams），迪奧女裝系列藝術總監基烏里（Maria Grazia Chiuri）。

喬萬諾迪：旅程即朝聖

在經歷了一次嚴重的自行車事故後，喬萬諾迪在身體恢復期間受邀參與“旅途”展覽的項目。他表示，“我的創作與旅行和探索的理念息息相關；我在音樂上視自己為一個聲音世界的探索者。”喬萬諾迪強調，在一個似乎一切都能通過算法得到答案、越來越缺乏探索可能性的世界中，旅行反而成為了一種真正的發現。”他認為，每一段旅程“都是一次朝聖，使人得到改變。”談到自己與信仰的關係，喬萬諾迪坦言，這同樣是一段旅程：“我依然處於一種軟弱、搖擺不定的信仰雲霧中，但不斷尋找。”

冰島插畫家兼藝術家威廉姆斯認為，旅程的意義首先是通過圖像的力量來解讀的。“能夠進入梵蒂岡圖書館的檔案室是一次非凡的經歷，為我的創作提供了許多靈感來源。這些歷史文獻讓我對人類世世代代的生活方式和看待世界的方式有了深刻的洞察，能夠將這些旅行者和先驅者的故事融入到我的藝術作品中是我的榮幸"。

時尚也是一場旅行

迪奧女裝系列藝術總監基烏里女士也在展覽中表達了對“旅行”的理解，她認為時尚本身就是一場持續的旅程：“構成時裝的所有元素，比如圖案，基本上都是地圖”。她認為，每個國家的歷史也是紡織品的歷史。這是一系列事件的聯繫，其中湧現出“即使在截然不同的世界中，也有相似的技藝”。基烏里還補充道，展覽的一個構思是通過“刺繡”來描繪世界：“織布機，歸根結底，是人類的第一台計算機。”

展覽路線

本次展覽的主線是“環遊世界”，這一主題源自於儒勒·凡爾納的想象，並在19世紀末隨著新交通工具的出現而變得愈加普及。這一概念在19世紀末隨著新型交通工具的出現而逐漸增多。此次展覽為梵蒂岡圖書館與當代創意人士之間提供了一個新的“對話”平台。這個特別的展覽展示了未曾公開過的檔案，重點介紹了意大利外交官切薩雷·波馬的旅行，他將來自世界各地的報紙贈送給了梵蒂岡宗座圖書館，成為館藏的一部分。展覽的另一個部分專門展示了兩位法國記者的環球旅行。他們是盧西安·勒魯瓦（Lucien Leroy）和亨利·帕皮奧（Henri Papillaud），兩人在1895到1897年間，通過出版和銷售一種類似旅行日誌的報紙，完成了環球旅行的壯舉。展覽還回顧了六位女性的旅行故事，她們因為體育挑戰、探索新的新聞報道形式，或出於其他文化原因，不畏偏見和陳規陋習，獨自踏上了環遊世界的旅程。因此，旅途展覽所展示的旅程，不僅是在禧年期間對“旅行”主題的回顧，更是對“探索”這一主題的深刻反思。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html